Macaulay Culkin y su conmovedor mensaje a Catherine O’Hara: “Mamá, pensé que teníamos más tiempo”

Ambos compartieron créditos en “Mi pobre angelito”. Foto: Reuters

Macaulay Culkin, protagonista de “Mi pobre angelito”, escribió un conmovedor mensaje para la actriz Catherine O’Hara, cuyo fallecimiento fue reportado este viernes.

Cabe recordar que ambos compartieron créditos en las dos primeras entregas de la franquicia de comedia navideña, estrenadas en 1990 y 1992: él como Kevin McCallister y Catherine como su madre, Kate McCallister.

El emotivo mensaje de Macaulay Culkin por el fallecimiento de Catherine O’Hara

En su cuenta de Instagram, el actor de 45 años compartió una imagen en la que él y O’Hara aparecen frente a frente en dos momentos distintos.

La primera corresponde a una escena de “Mi pobre angelito”, mientras que la segunda fue tomada durante un reencuentro en 2023, cuando Macaulay Culkin recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Durante esa ceremonia, Catherine O’Hara dedicó un emotivo discurso al actor, en el que recordó el impacto que tuvo la fama en su infancia y destacó la fortaleza que demostró desde temprana edad.

En la publicación, Culkin se refirió a la actriz como su “mamá”, en alusión al vínculo que compartieron en la cinta, y escribió:

“Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Nos vemos luego”.

Hasta el momento, la publicación de Macaulay Culkin con el mensaje de despedida ha generado más de 1.5 millones de reacciones en la plataforma.

¿Qué se sabe de la muerte de Catherine O’Hara?

Catherine O’Hara, actriz conocida por su participación en sagas como “Beetlejuice”, falleció a los 71 años. Su muerte fue confirmada vía telefónica por la oficina de Marc Gurvitz, parte de su equipo de representación, sin revelar detalles adicionales, informó AFP.

De acuerdo con el portal Page Six, la actriz canadiense habría sido trasladada por una ambulancia la madrugada de este viernes a un hospital en Los Ángeles.

Los paramédicos habrían llegado a la casa de la estrella en el lujoso vecindario de Brentwood tras una llamada de emergencia, y la transportaron en estado “grave” a un centro médico en donde falleció, detalló el medio de comunicación.

Cabe destacar que la estrella de Hollywood recién había sido nominada al Globo de Oro por su papel en “The Studio“, el último gran proyecto en el que se vio involucrada antes de su fallecimiento.

