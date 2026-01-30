Muere Henner Hofman, reconocido cineasta y profesor del CCC, a los 75 años

GENERANDO AUDIO...

Henner Hofman, tuvo una gran labor en el cine de México. Foto: Cuartoscuro

El cineasta y profesor Henner Hofman falleció a los 75 años de edad, informó el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), institución que lamentó su muerte a través de un mensaje dirigido a su comunidad y seres cercanos.

“Su legado es enorme porque vive en las películas, pero sobre todo en las personas”, expresó el CCC.

Hofman fue ganador del Premio Ariel por la película “La leyenda de la máscara” y colaboró con artistas como Bon Jovi y Gloria Trevi, además de desempeñarse como formador de nuevas generaciones de cineastas en México.

¿Quién era Henner Hofman?

Henner Hofman se desarrolló en distintos ámbitos de la industria cinematográfica en México y a nivel internacional. Fue director, productor, escritor, director de fotografía y director del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Nació en la Ciudad de México en 1950, en una familia de padres artistas. Ingresó al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la UNAM a los 18 años.

Como trabajo de tesis presentó el documental “The Circus”, el cual recibió una mención honorífica en Varsovia, Polonia, debido a su calidad.

Aportaciones al cine mexicano

En 1977, Hofman fue uno de los fundadores del Archivo de Comunidades Étnicas, proyecto integrado por alrededor de 45 documentales sobre comunidades indígenas de México.

Su primera película fue “Bajo el mismo sol”, con la que se convirtió en el primer director de fotografía mexicano en ganar el Premio Coral a la mejor fotografía en el Festival de Cine de La Habana.

En 1992, fundó la Sociedad Mexicana de Cinematógrafos (AMC), organismo que presidió hasta 2004. Posteriormente, de 2008 a 2016, se desempeñó como director del CCC, donde formó a múltiples generaciones de estudiantes de cine.

Películas y trabajos más conocidos de Henner Hofman

Entre las obras más destacadas de su trayectoria se encuentran:

“ Bajo el mismo sol y sobre la misma tierra ” (1979)

” (1979) “ Pasa en las mejores familias ” (1987)

” (1987) “ Girón de niebla ” (1989)

” (1989) “ La leyenda de la máscara : (1991)

: (1991) “ Lucrecia ” (1991)

” (1991) “ Cándido de día, Pérez de noche ” (1992)

” (1992) “ Nocturno a Rosario ” (1992)

” (1992) “ El corrido de los Pérez ” (1992)

” (1992) “ Zapatos viejos ” (1993)

” (1993) “ Recurrir a matar ” (1994)

” (1994) “ Jonás y la ballena rosa ” (1995)

” (1995) “ Control de Tierra ” (1998)

” (1998) “ Ave María ” (1999)

” (1999) “ Vuelo de fantasía ” (2000)

” (2000) “ Vampiros: Los muertos ” (2002)

” (2002) “Los andadores de la horca” (2012)

