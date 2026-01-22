He-Man llega al cine en 2026: lanzan tráiler oficial y revelan fecha de estreno de “Amos del Universo”

GENERANDO AUDIO...

He-Man y Skeletor llegan al cine en live-action. Foto: @mastersmovie

He-Man y los “Amos del Universo” llegarán a la pantalla grande en 2026. Amazon MGM Studios y Sony Pictures México lanzaron el primer tráiler oficial de la película, donde presentan las primeras imágenes del héroe de Eternia, su equipo y el villano Skeletor, además de confirmar la fecha de estreno del filme.

La producción está inspirada en la serie animada de los años 80 y marca el regreso de la historia en formato live-action.

La dirección está a cargo de Travis Knight, quien ha dirigido películas como “Bumblebee” y “El hombre nuclear”, mientras que el guion fue desarrollado por Chris Butler, Aaron Nee, Adam Nee y Dave Callaham.

Estreno, avance y póster de la película de He-Man

“Amos del Universo” llegará a los cines el viernes 5 de junio de 2026. Tanto el póster oficial como el avance fueron publicados este jueves 22 de enero, generando expectativa entre los seguidores de la saga.

El avance presenta a varios de los personajes principales de la primera serie animada, así como escenarios emblemáticos como el castillo de Grayskull y a los secuaces del villano.

Reparto confirmado de “Amos del Universo”

El tráiler revela a los actores que darán vida a los personajes más importantes de la franquicia:

Nicholas Galitzine es He-Man

es Camila Mendes , como Teela

, como Idris Elba es Man at Arms

es Alison Brie , como Evil-Lyn

, como Jared Leto, quien da vida a Skeletor

Uno de los nombres que más expectativa ha generado es el de Jared Leto, quien, de acuerdo con lo informado por Variety en diciembre pasado, encarna a Skeletor, el villano principal y eterno antagonista de He-Man.

Así es el póster oficial de la película

El póster muestra al príncipe Adam, nombre real del protagonista, mientras está de espaldas, sosteniendo la legendaria espada de Grayskull. Al fondo, se distinguen unos ojos rojos brillantes desde un trono, una imagen que hace referencia directa a Skeletor.

La película se presenta como una adaptación del universo de He-Man, respetando la naturaleza de su mundo y su narrativa. Tras la publicación del avance, el proyecto ha generado opiniones encontradas entre los internautas, quienes han comentado distintos detalles del avance.

Con este primer adelanto, He-Man y los “Amos del Universo” se preparan para su regreso a la pantalla grande en 2026, con una nueva versión en acción real.

Fue en 1987 cuando se estrenó la primera adaptación cinematográfica live-action de He-Man, protagonizada por Dolph Lundgren y dirigida por Gary Goddard. Aunque no tuvo el éxito esperado, actualmente se le considera un filme de culto.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.