Harry Styles viene a México con su gira “Together, Together”, serán dos conciertos en el Estadio GNP Seguros

GENERANDO AUDIO...

Harry Styles regresará a México con su nuevo tour. Foto: Getty Images

Harry Styles confirmó su esperado regreso a los escenarios con “Together, Together”, una ambiciosa residencia global que lo llevará a presentarse únicamente en siete ciudades del mundo durante 2026, incluida Ciudad de México, donde ofrecerá dos conciertos el 31 de julio y 1 de agosto en el Estadio GNP Seguros.

De acuerdo con el comunicado oficial, la gira contempla 50 presentaciones repartidas entre Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney, con fechas programadas entre los meses de mayo y diciembre de 2026. Styles solo actuará en estas ciudades a lo largo del año, lo que convierte cada residencia en un evento especial para los fans.

Fechas de Harry Styles en México 2026

Viernes 31 de julio – Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

Sábado 1 de agosto – Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

En el caso de México, la preventa Banamex se realizará el 28 de enero a partir de las 11:00 horas, mientras que la venta general comenzará el jueves 29 de enero a las 11:00 horas.

Entre los momentos más destacados de “Together, Together” se encuentra la residencia de 30 conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York, que representarán sus únicas presentaciones en Estados Unidos, así como seis noches consecutivas en el Wembley Stadium de Londres, estas cifras colocan la gira como una de las más ambiciosas en la carrera del cantante británico.

Además de México, Styles se presentará en Ámsterdam con seis fechas en el Johan Cruyff Arena, dos conciertos en São Paulo en el Estadio Morumbi y cerrará el año con shows en Australia, en Melbourne y Sídney.

Nuevo sencillo y álbum en camino

Previo al inicio de la gira, Harry Styles lanzará nueva música, el sencillo “Aperture” se estrenará globalmente este 22 de enero a las 7:00 pm, marcando el primer adelanto de su cuarto álbum de estudio, titulado “Kiss all the Time. Disco, Ocasionalmente“, que estará disponible el 6 de marzo de 2026.

El álbum contará con 12 canciones y fue producido ejecutivamente por Kid Harpoon. Ya se encuentra disponible en preventa en formatos como vinilo de edición limitada, CD, box sets y mercancía exclusiva a través del sitio oficial del artista.

Artistas invitados y experiencia VIP

En fechas seleccionadas, la gira contará con artistas invitados como Robyn, Shania Twain, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé y Skye Newman, quienes acompañarán a Styles en distintas ciudades del recorrido.

Asimismo, “Together, Together” ofrecerá paquetes VIP para los fans que busquen una experiencia de concierto más completa. Estos paquetes variarán dependiendo de la ciudad y estarán disponibles a través de vipnation.com.

Compromiso social y ambiental

La gira también tendrá un fuerte componente social, a nivel global, “Together, Together” apoyará nuevamente a Choose Love, organización humanitaria con la que Harry Styles ha colaborado durante más de una década y que brinda ayuda inmediata a comunidades vulnerables en todo el mundo.

En Londres, una libra de cada boleto vendido será donado al LIVE Trust, mientras que en Nueva York, Styles continuará su alianza con HeadCount, permitiendo que los asistentes elegibles se registren para votar directamente en el recinto.

Además, el cantante se unirá a Green Nation de Live Nation para colaborar con recintos y socios de la gira en iniciativas que buscan reducir el impacto ambiental del tour.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento