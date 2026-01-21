MrBeast y Eugenio Derbez sorprenden al llegar en helicóptero a una comunidad del Edomex: videos
MrBeast y Eugenio Derbez sorprendieron a los habitantes de la comunidad de San Andrés Tepetitlán, en el Estado de México, tras llegar juntos en helicóptero para presuntamente apoyar a una escuela de la región.
Hasta el momento, no existe información oficial sobre el motivo de su visita; sin embargo, habitantes y medios locales difundieron el momento en que ambas figuras arribaron a la comunidad.
MrBeast y Eugenio Derbez en comunidad del Estado de México
De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, los habitantes de la comunidad se reunieron para recibir a Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, y Eugenio Derbez, quienes presuntamente acudieron para apoyar una escuela de telebachillerato en la zona y grabar contenido audiovisual.
MrBeast cuenta con varios canales en YouTube, uno de ellos enfocado en filantropía, lo que ha reforzado la teoría de que su visita al Estado de México estaría relacionada con actividades de apoyo social.
La presencia de Eugenio Derbez junto al creador de contenido también ha sido vinculada con la participación del actor mexicano en uno de los concursos organizados por Jimmy, en el que compitieron 29 celebridades y cuyo ganador, Steve-O, del programa Jackass, destinó el premio a una institución benéfica.
¿Quién es MrBeast?
James Stephen Donaldson, conocido como MrBeast, nació el 7 de mayo de 1998 en Kansas, Estados Unidos. Inició su carrera como youtuber a los 13 años bajo el seudónimo MrBeast6000.
Aunque comenzó a ganar notoriedad en 2012, fue en 2017 cuando alcanzó fama masiva con el video “I Counted to 100,000”, en el que contó hasta 100 mil durante aproximadamente 40 horas.
Actualmente, MrBeast produce videos de alto presupuesto, en los que regala sumas millonarias o presenta desafíos extremos. Uno de sus videos más vistos es “El Juego del Calamar en la Vida Real por $456,000”, que supera los 780 millones de visualizaciones.
El creador de contenido cuenta con siete canales en YouTube:
- MrBeast, con 462 millones de suscriptores
- Beast Philanthropy, con 29 millones de suscriptores
- MrBeast Gaming, con 53.6 millones de suscriptores
- Beast Reacts, con 36.4 millones de suscriptores
- MrBeast 2, con 55.3 millones de suscriptores
- Beast Animations, con 8.29 millones de suscriptores
- Viewstats, con 801 suscriptores
