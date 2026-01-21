MrBeast y Eugenio Derbez sorprenden al llegar en helicóptero a una comunidad del Edomex: videos

GENERANDO AUDIO...

MrBeast y Eugenio Derbez viajaron al Edomex. Foto: AFP

MrBeast y Eugenio Derbez sorprendieron a los habitantes de la comunidad de San Andrés Tepetitlán, en el Estado de México, tras llegar juntos en helicóptero para presuntamente apoyar a una escuela de la región.

Hasta el momento, no existe información oficial sobre el motivo de su visita; sin embargo, habitantes y medios locales difundieron el momento en que ambas figuras arribaron a la comunidad.

@mexicoexterior NO ES IA, EL FAMOSO YOUTUBER MR BEAST JUNTO CON EUGENIO DERBEZ VISITAN ESTADO DE MÉXICO. 😲🤯 Así es el youtuber más famoso del planeta y el comediante y actor Eugenio Derbez están en Almoloya porque buscan construir una escuela de educación media superior en la comunidad de San Andrés tepetitlán, yo no sé tú pero esto es youtubers que ayudan a comunidades enteras se merecen un reconocimiento. 👏🏻 Y sabemos que probablemente tú no conozcas a Mr Beast, pero pregúntales a tus hijos ellos te sabrán decir quién es este personaje, ojalá venga a León y salve a Brisas del campestre. 🥹❤️#F #funny #foryoupage #foryou ♬ sonido original – Héctor Jack Casimiro Salazar

MrBeast y Eugenio Derbez en comunidad del Estado de México

De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, los habitantes de la comunidad se reunieron para recibir a Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, y Eugenio Derbez, quienes presuntamente acudieron para apoyar una escuela de telebachillerato en la zona y grabar contenido audiovisual.

MrBeast cuenta con varios canales en YouTube, uno de ellos enfocado en filantropía, lo que ha reforzado la teoría de que su visita al Estado de México estaría relacionada con actividades de apoyo social.

La presencia de Eugenio Derbez junto al creador de contenido también ha sido vinculada con la participación del actor mexicano en uno de los concursos organizados por Jimmy, en el que compitieron 29 celebridades y cuyo ganador, Steve-O, del programa Jackass, destinó el premio a una institución benéfica.

¿Quién es MrBeast?

@est.del.carajo.edomex 🚁 MrBeast y Eugenio Derbez visitan Almoloya de Alquisiras 😱✨🎬 Un helicóptero aterrizó en San Andrés Tepetitlán, causando asombro entre vecinos, ya que a bordo viajaban MrBeast y el actor mexicano Eugenio Derbez. 📸 Niños, jóvenes y adultos se acercaron para tomar fotos y grabar videos, que rápidamente se hicieron virales en redes sociales. #CoatepecHarinas #IxtapanDeLaSal #Zacualpan #Edomex 🚁✨🎥 ♬ sonido original – Está del Carajo

James Stephen Donaldson, conocido como MrBeast, nació el 7 de mayo de 1998 en Kansas, Estados Unidos. Inició su carrera como youtuber a los 13 años bajo el seudónimo MrBeast6000.

Aunque comenzó a ganar notoriedad en 2012, fue en 2017 cuando alcanzó fama masiva con el video “I Counted to 100,000”, en el que contó hasta 100 mil durante aproximadamente 40 horas.

Actualmente, MrBeast produce videos de alto presupuesto, en los que regala sumas millonarias o presenta desafíos extremos. Uno de sus videos más vistos es “El Juego del Calamar en la Vida Real por $456,000”, que supera los 780 millones de visualizaciones.

El creador de contenido cuenta con siete canales en YouTube:

MrBeast , con 462 millones de suscriptores

, con Beast Philanthropy , con 29 millones de suscriptores

, con MrBeast Gaming , con 53.6 millones de suscriptores

, con Beast Reacts , con 36.4 millones de suscriptores

, con MrBeast 2 , con 55.3 millones de suscriptores

, con Beast Animations , con 8.29 millones de suscriptores

, con Viewstats, con 801 suscriptores

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.