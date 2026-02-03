Hello Seahorse! lanza “Montaña”, un disco que redefine su sonido y conmemora 20 años de carrera

GENERANDO AUDIO...

La banda ya se prepara para su show en el Vive Latino. Foto: Oscar Gómez Cruz

Hello Seahorse! ya estrenó “Montaña”, su sexto disco de estudio, un álbum que llega como una especie de celebración por sus 20 años de trayectoria y que marca un punto clave en la evolución sonora de la banda mexicana de Indie, ahora con una apuesta más clara por la música electrónica.

En entrevista con Unotv.com, Denise Gutiérrez, Fernando Burgos y Bonnz hablaron sobre el significado de este lanzamiento y el momento creativo que atraviesan como grupo.

“Creo que es una suerte como de celebración sin haberlo pensado tanto, pero una celebración de 20 años de carrera, que parece poco, pero realmente es un montón de tiempo.” Denise Gutiérrez

“Montaña” está compuesto por 10 canciones y representa, para Hello Seahorse!, una etapa de definición sonora después de transitar por distintos géneros dentro de la música alternativa.

“Es un disco donde de verdad nos adentramos en la música electrónica ya de lleno. La música electrónica siempre ha sido parte muy esencial del sonido de la banda, pero con este disco terminamos de definir una nueva imagen o un nuevo sonido de Hello Seahorse!” Denise Gutiérrez

Un proceso creativo rápido y hecho desde casa

A diferencia de otros álbumes en su discografía, “Montaña” se construyó de forma ágil y orgánica mientras la banda se encontraba de gira con “Híper”.

“Yo creo que fue un disco muy rápido, al contrario, a muchos de los álbumes que luego solemos hacer, que a veces nos tardamos más. ‘Bestia’ fue un disco que tardó muchísimos años. Y este fue un disco muy rápido, yo creo que fue el disco más rápido que hemos hecho, pero porque se dio muy fácil. Creo que estábamos los tres ‘jameando’ con nuestras maquinitas y de ahí fue agarrando forma.” Bonnz

El álbum se desarrolló en conjunto con distintos productores, algunos con los que ya habían colaborado, así como con otros nuevos.

“Fue cuando los productores empezaban a entrar. Estábamos muy seguros de trabajar con estos productores. Creemos que gracias a ellos logramos el sonido que queríamos de cada canción. Y, pues, fue trabajar con productores nuevos como Fernando Bosch, como Mehdi, pero también productores con los que ya hemos trabajado antes, como Dan Solo, Ulises de Kinky, Milo Frodeval, Julián Bernal. Entonces, creo que se dio muy natural.” Bonnz

Canciones que dialogan con distintas generaciones

Desde antes de su lanzamiento, “Montaña” comenzó a presentarse a través de algunos sencillos que conectaron con públicos de diferentes edades.

“Creo que la canción de ‘16’ conectó muy bien como con distintas generaciones. Es una canción que justamente habla de tres momentos en la vida de cualquier persona. Y fue interesante ver a los fans de 15, 16 años o los que están en sus 20s o en sus 30s, conectar con esa canción” Denise Gutiérrez

La banda también destacó temas como “Corre” y “Ahora”, este último en colaboración con Dr. Shenka, de Panteón Rococó y que se estrenó junto al lanzamiento del disco.

“Pero también hay canciones de este disco como ‘Corre’, que creo que es para un cierto tipo de persona muy específica. Y eso habla de un abanico interesante que engloba el disco. Ahora sale también una canción en colaboración con Dr. Shenka, de Panteón Rococó. Esta canción, que se llama ‘Ahora’, creo que va a conectar o que conecta con la gente que entiende que una ruptura no necesariamente tiene que ser dramática, sino que el tiempo sí sana” Denise Gutiérrez

Sobre cómo se dio esta colaboración, la vocalista de Hello Seahorse! explicó que fue resultado de una amistad de muchos años.

“Yo crecí escuchando esa canción y crecí yendo a ver a Panteón Rococó, a los festivales, a los conciertos. Entonces, siempre admiré mucho al Dr. Shenka. En su momento me invitaron a participar con ellos en ‘La Dosis Perfecta’. Y esa amistad es muy sólida, es una amistad de muchos años. Así que cuando nos acercamos al doctor y le propusimos hacer una colaboración, bueno, ni pestañeó. Nos dijo que sí al momento. Y es una colaboración que apreciamos mucho porque es un gran amigo y es un gran maestro de la vida musical” Denise Gutiérrez

Permanencia y evolución dentro de la escena independiente

A 20 años de su formación, Hello Seahorse! se reconoce como una banda representativa de la escena independiente y alternativa en México.

De la misma manera, la banda también reflexionó sobre haber atravesado una de las transiciones más complejas de la industria musical, del formato físico al entorno digital.

“Creo que somos una banda muy importante en el aspecto independiente. Creo que muchas bandas de nuestra generación ya no están aquí y nosotros seguimos estando aquí. Seguimos haciendo discos y seguimos buscando nuevos sonidos. Creo que también venimos de la última, como de una transición muy loca que hubo entre la industria tradicional de las disqueras, de los discos, al mundo digital. Al final, Hello Seahorse! se creó a través de MySpace, pero todavía nos alcanzó esa colita de las disqueras grandes y pasa esa transición del disco a la plataforma. Entonces, creo que al final hemos superado varias etapas de cambios en la industria y seguimos aquí.” Bonnz

Sin embargo, para ellos, la constancia ha sido clave para mantenerse vigentes en la escena musical actual.

“Es importante decir que hemos hecho música hasta ahora. Entonces, creo que es muy importante que los artistas y las bandas quieran música todo el tiempo. Porque si no, pues, te quedas como con algo del pasado. Nos gusta mucho estar en el estudio, estar haciendo cosas nuevas” Fernando Burgos

“Montaña” ya suena en vivo y llega al Vive Latino

Las canciones de “Montaña” ya forman parte de los conciertos de Hello Seahorse!, conviviendo con temas emblemáticos de su trayectoria.

Además, con este nuevo disco, la banda también regresa al Vive Latino, festival en el que no se presentaban desde hace seis años.

“Muy emocionados. La verdad, tenemos seis años sin tocar en Vive Latino. Y el último show que hicimos fue muy bueno. Creo que ha estado padre vivir como varias etapas de la banda en el Vive Latino. Y, pues, estamos muy emocionados de saber cómo nos va a recibir la gente, cómo van a recibir estas nuevas canciones. Obviamente, vamos a tocar también canciones que sabemos que la gente quiere escuchar. Pero muy emocionados también de llevar este sonido que traemos ahorita, en lo que somos en este momento, al Vive Latino” Bonnz

Está previsto que Hello Seahorse! se presente el domingo 15 de marzo en el Vive Latino, mientras que “Montaña” ya está disponible en físico y plataformas desde el 29 de enero.

