Filtran videos grabados por Julián Figueroa donde Imelda Tuñón se golpea y lo amenaza

Imelda Tuñón fue grabada molesta. Foto: Cuartoscuro

Filtran polémico video de Imelda Tuñón, exnovia de Julián Figueroa. Volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que se difundieran presuntos videos en los que se le observa notablemente alterada y discutiendo con Julián Figueroa, hijo fallecido de Maribel Guardia.

En las grabaciones se observa a Imelda golpeándose la cabeza y posteriormente amenzandoa Figueroa. Los videos fueron dados a conocer por el periodista de espectáculos Javier Ceriani.

En su publicación, Ceriani aseguró que los videos son reales y que un experto confirmó su autenticidad, al señalar que no se trata de contenido generado con inteligencia artificial, aunque no especificó quién fue el especialista que revisó el material.

El video donde supuestamente se “autolesionó” Imelda Tuñón

En uno de los videos más reveladores, Imelda Tuñón aparece saltando y azotándose contra el piso mientras grita de forma desesperada. En la grabación se escucha a Julián Figueroa pedirle que se calme, a lo que ella responde: “no quiero que me calmes”.

También se oye que Julián le dice: “si me atacas de todas maneras, te vas a la cárcel”, mientras Imelda arroja un artículo, le grita que se vaya de la habitación y que la deje en paz, al mismo tiempo que le cierra la puerta.

En el video, Figueroa le repite: “te vas a la cárcel si me atacas”. Del otro lado de la puerta se escucha a Imelda gritar que nadie le hará caso, lanzando insultos.

Posteriormente, Julián abre la puerta y le reclama que le quemó los ojos con acetona, además de señalar que un golpe que ella presenta se lo provocó sola. Ante esto, Imelda le responde: “Julián, ya vete, por favor, por favor vete”, y le avienta el celular.

La discusión continúa mientras Julián sigue grabando para mostrar que las lesiones que presenta Imelda, según él, se las habría hecho ella misma.

Hasta el momento, Imelda Tuñón no ha emitido un comunicado oficial de manera directa sobre las grabaciones difundidas por Javier Ceriani; sin embargo, los videos ya han provocado reacciones entre los internautas.

