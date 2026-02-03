“Maldición de las Kardashian”: ¿por qué revivió esta teoría en redes sociales?

GENERANDO AUDIO...

¿Qué es la llamada “Maldición de las Kardashian”? | Foto: AFP

La llamada “Maldición de la Kardashian” volvió a ser tendencia en redes sociales luego de un comercial protagonizado por Kendall Jenner, en el que hace referencia a la supuesta “mala suerte” que afecta a las carreras de las exparejas de las hermanas Kardashian-Jenner.

A raíz del anuncio publicitario, los usuarios recordaron que los casos de la debacle de Kanye West tras separarse de Kim Kardashian o la caída en picada de Travis Scott tras su ruptura con Kylie Jenner.

La “maldición Kardashian” vuelve a ser tendencia tras comercial de Kendall Jenner

En el anuncio de Fantastics Sportsbook & Casino, se observa a Kendall Jenner en una lujosa mansión explicando que puede costear ese estilo de vida gracias a que apuesta en contra de sus exnovios.

En vísperas de que se lleve a cabo el Super Bowl 2026, la modelo y empresaria aparece frente a cámara y menciona: “El internet dice que estoy maldita”.

Durante el comercial, Kendall comienza a enumerar a sus exparejas deportistas, principalmente jugadores de básquetbol, señalando que cayeron en una “mala racha”.

Incluso menciona que tiene una alberca porque “el novio jugador de básquetbol número uno no llegó a las eliminatorias”.

Mientras camina por la mansión, se observan pinturas en las paredes donde aparece ella junto a sus exparejas, pero con los rostros rotos.

Posteriormente, al llegar a un auto clásico, afirma que “el novio jugador de básquetbol número dos quedó fuera de la liga”. Finalmente, al mostrarse en su jet privado, remata con la frase: “¿Novio de futbol?”, en clara referencia al Super Bowl.

¿Qué es la maldición Kardashian?

Aunque no se sabe con exactitud cómo surgió la llamada “Maldición Kardashian“, su origen radicaría en redes sociales, donde se ha especulado que cualquiera que se convierte en exnovio de Kim, Khloé, Kourtney, Kendall o Kylie Jenner termina enfrentando problemas en su carrera, en lo personal o en el ámbito deportivo.

Uno de los casos más mencionados es el de Kanye West, quien se casó con Kim Kardashian en 2014 y se divorció en 2022.

El artista ahora llamado “Ye” era uno de los raperos y empresarios más influyentes; sin embargo, después tendría problemas psicológicos que afectaríann su carrera, además de protagonizar diversas polémicas públicas.

Kourtney Kardashian fue pareja del modelo y actor Scott Disick, con quien tuvo tres hijos. A él se le acusó en diversas ocasiones de soberbia y consumo de sustancias ilícitas, situación que habría influido en su separación en 2015.

En el caso de Khloé Kardashian, su matrimonio con Lamar Odom estuvo marcado por problemas, ya que el jugador de la NBA fue adicto a sustancias ilícitas, lo que provocó suspensiones reiteradas y, en 2015, un coma tras sufrir ataques cardíacos y derrames cerebrales.

Khloé también estuvo con Tristan Thompson, quien posteriormente dio positivo a pruebas de dopaje y fue suspendido en 2024, además de verse envuelto en polémicas personales.

Kylie Jenner fue pareja de Travis Scott, quien enfrentó fuertes críticas tras la muerte de varias personas en un concierto en 2021, así como de Tyga, acusado de agresión, evasión de impuestos y otros señalamientos.

En cuanto a Kendall Jenner, el único exnovio que ha sido vinculado a esta supuesta maldición es Ben Simmons, jugador de la NBA que tuvo que retirarse de las canchas tras una lesión sufrida durante su relación.

Aunque no existe una relación comprobada entre las desgracias de las exparejas y las Kardashian, el mito continúa alimentándose en redes sociales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.