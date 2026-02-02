Netflix anuncia la serie animada “Stranger Things: Relatos del 85”: se estrena en abril

GENERANDO AUDIO...

El éxito continúa. Foto: Netflix

El universo de “Stranger Things” se resiste a apagarse, pues aunque la exitosa serie de ciencia ficción cerró oficialmente su quinta temporada en Netflix el pasado 1 de enero, se encuentra en camino una versión animada. Ahora, la plataforma de streaming apuesta por una nueva forma de expandir la franquicia.

Bajo el título “Stranger Things: Relatos del 85“, esta producción traerá de vuelta a Once, Mike, Dustin, Lucas, Max y compañía, pero con una estética completamente diferente. La animación permitirá explorar nuevas aventuras, criaturas y rincones del universo creado por los hermanos Duffer, quienes participan como productores ejecutivos para mantener la esencia que convirtió a la serie en un fenómeno global.

¿Cuándo se estrena la nueva serie de “Stranger Things”?

“Stranger Things: Relatos del 85” llegará a Netflix el próximo 23 de abril, ampliando oficialmente la franquicia más allá de la serie principal.

Además, la plataforma ya trabaja en un spinoff de acción real ambientado en otras épocas y con personajes distintos, lo que confirma que Hawkins seguirá vivo por mucho tiempo, incluso sin el elenco original.

¿De qué trata “Stranger Things: Relatos del 85”?

La historia se ubicará cronológicamente entre la segunda y la tercera temporada, una etapa clave para los protagonistas, cuando aún intentaban recuperar la normalidad tras los primeros encuentros con el Mundo del Revés.

En esta nueva aventura animada, el grupo volverá a enfrentarse a misterios y amenazas inéditas, ampliando el trasfondo de Hawkins con situaciones que no se vieron en la serie principal. El primer tráiler adelanta criaturas desconocidas, acción sobrenatural y el clásico trabajo en equipo que caracterizó a la pandilla.

Aunque los personajes serán los mismos, contarán con nuevas voces. El elenco incluye a Brooklyn Davey Norstedt como Once, Jolie Hoang-Rappaport como Max, Luca Diaz como Mike, Elisha “EJ” Williams como Lucas, Braxton Quinney como Dustin, Benjamin Plessala como Will y Brett Gipson como Hopper.

