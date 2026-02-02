Sydney Sweeney promociona su marca de lencería y sorprende con su primer comercial: video

GENERANDO AUDIO...

Sydney Sweeney y su nueva línea de lencería. Foto: AFP

La actriz Sydney Sweeney, conocida por sus papeles en series como “Euphoria” y películas recientes como “The Housemaid“, ha incursionado en el mundo de la moda con el lanzamiento oficial de Syrn, su propia marca de lencería.

La marca lanzó su primer comercial este lunes 2 de febrero, donde se puede ver a la actriz luciendo múltiples diseños.

La colección, que lleva por nombre Seductress (seductora en español), apuesta por diseños sensuales, con encajes, sostenes y bodies.

El comercial con Sydney Sweeney como protagonista

En el comercial se puede ver cómo la actriz cuida su jardín mientras luce su primera colección que destaca por los colores claros.

Al final aparece la silueta de Sweeney a través de la ventana y ella se quita el sostén para dejar su figura a contraluz.

La campaña visual compartida por Sweeney en redes sociales muestra a la actriz modelando algunas de estas piezas.

Uno de los aspectos destacados de Syrn es su enfoque en la amplitud de tallas, la línea está disponible en un total de 44 tallas, que abarcan desde 30B hasta 42DDD, con la mayoría de artículos posicionados por debajo de los 2 mil pesos mexicanos.

Campaña controversial en el letrero de Hollywood

La presentación de Syrn estuvo marcada por una acción de marketing que se volvió viral y polémica, Sweeney apareció en un video subiendo al icónico letrero de Hollywood para colocar sujetadores sobre las letras como parte de la promoción de la marca.

Este gesto, grabado de noche y compartido en redes, generó un fuerte impacto mediático inmediato, pero también cuestionamientos legales y de permisos.

La Hollywood Chamber of Commerce, organización responsable del emblemático letrero, declaró que no autorizó ni otorgó permiso para el uso del signo en actividades comerciales, aunque la producción de Sweeney habría conseguido un permiso de FilmLA para filmar.

La Cámara ha señalado que no fue consultada ni informada sobre la colocación de prendas en el sitio, lo que plantea posibles implicaciones legales relacionadas con el acceso no autorizado y el uso del monumento para fines promocionales.

A pesar de esta controversia, el lanzamiento y la estrategia de visibilidad parecen haber tenido efecto, pues la marca ha conseguido una presencia destacada en redes sociales y medios de comunicación desde su debut.

Además de la acción en el letrero de Hollywood, Sweeney también ha compartido en sus plataformas oficiales fotografías y videos promocionales de la colección.

Las publicaciones han sido ampliamente difundidas y comentadas por medios especializados en entretenimiento y moda, consolidando el interés del público en la nueva marca.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.