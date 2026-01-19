Hermanos de Verónica Castro ‘chocan’ sobre estado de salud de la actriz: “Es un poco alarmista”

GENERANDO AUDIO...

El jueves 15 de enero se dio a conocer que Verónica Castro estaba hospitalizada por dolores relacionados con el accidente que sufrió durante la final de Big Brother VIP en 2004. A partir de ese momento, los hermanos de la actriz ofrecieron sus respectivas versiones sobre su supuesto estado de salud.

Fausto y José Alberto “Güero” Castro aprovecharon diferentes momentos para hablar sobre su hermana; mientras uno dijo que se encontraba con oxígeno, el otro aseguró que este se trataba de una exageración.

Fausto, hermano de Verónica Castro, da detalles de su salud

En entrevista con medios de comunicación mexicanos, Fausto Sainz reconoció el 17 de enero que su hermana Verónica está usando oxígeno producto de un problema en los bronquios; sin embargo, aseguró que se encontraba bien.

“Sí, así es (usa oxígeno) está un poquito delicadita de sus bronquios, pero te digo que se está rehabilitando bien y todo bien”. Fausto

El hermano de Verónica Castro precisó: “Ya tiene un problema en la columna y un problema en sus bronquios, pero no es ahorita nada grave. El 22 nada más fue a rehabilitación, nada grave“.

Además, aseguró que pasaron Navidad juntos, en donde pudo darse cuenta de que se encuentra bien y que los doctores únicamente le recomendaron reposo.

“Güero” Castro llama alarmista a su hermano

Ese mismo día, José Alberto “Güero” Castro, también habló a la prensa sobre el estado de salud de su hermana Verónica y aseguró que Fausto estaba siendo alarmista al hablar de ella.

“Yo creo que, de repente, mi hermano es un poco alarmista, así que… ahí va, ella le está echando ganas y esperemos que se recupere completamente”. José Alberto “Güero” Castro

Por otro lado, reconoció que Verónica Castro fumó por mucho tiempo y eso le cobró factura; sin embargo, recalcó que se encuentra bien. “Le está echando muchas ganas, no me gustaría marcarlo como algo que sea de alarma o tragedia“.

“No hagamos esto un rollo amarillo porque, realmente, no es”, remató.

No se han ofrecido más detalles sobre salud de Verónica Castro

Con corte al 19 de enero, las cuentas oficiales de Verónica Castro no han emitido un comunicado oficial sobre el estado de salud de la cantante de “Macumba” y “Una miradita“.

Cuando la periodista Pati Chapoy dio a conocer la noticia, se informó que recibiría terapia, con el objetivo de controlar los dolores derivados del accidente ocurrido hace más de dos décadas.

“Esa caída la llevó a varias operaciones en la columna vertebral y tiene algunos discos que le tuvieron que poner”, agregó la periodista.

Fausto confirmó que tiene problemas en la columna, pero ninguno de los dos hermanos de Verónica Castro confirmó exactamente cuál es la condición que la llevó a estar internada.

