10 preguntas frecuentes sobre el sarampión: ¿puede dar dos veces y es posible vacunarse a los 50?

Foto: Cuartoscuro

México reporta 2 mil 919 casos de sarampión confirmados en lo que va del 2026; Jalisco lidera el brote con mil 701 casos, seguido de Chiapas (296) y Ciudad de México (170), de acuerdo con el informe diario de la Secretaría de Salud, con corte al 12 de febrero. La situación sanitaria ha derivado en múltiples preguntas de usuarios de redes sociales.

La vacunación contra el sarampión es el principal tema de conversación entre los internautas, de acuerdo con Google Trends, una plataforma del buscador que mide las tendencias. Por ello, te presentamos 10 preguntas frecuentes sobre esta enfermedad.

1. ¿Qué es el sarampión y cómo se contagia?

El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del planeta y se transmite por contacto con secreciones nasales o faríngeas en forma de gotitas invisibles que salen de la nariz y boca de las personas infectadas a través de la tos o de estornudos.

También por respirar el mismo aire que una persona infectada, informó la Secretaría de Salud.

Y destacó que una persona infectada puede contagiar hasta a 18 personas más. Además el virus puede permanecer activo y contagioso en el aire o en superficies contaminadas hasta dos horas.

También aclaró que, aunque suele relacionarse con la infancia, especialistas advierten que adolescentes y adultos sin vacunación completa también pueden enfermar.

Por su parte, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), en Estados Unidos agregaron que “si tiene sarampión, hasta el 90% de las personas que estén cerca suyo y no tengan inmunidad se infectarán”.

“Puedes propagar el sarampión a los demás desde 4 días antes de que aparezca el sarpullido hasta 4 días después de su manifestación”. CDC

2. ¿Qué vacunas se ponen en México y cuándo?

La Secretaría de Salud de México explicó que existen dos tipos de vacuna para proteger contra el sarampión en el país:

Vacuna triple viral (SRP):

Se aplica en la infancia como parte del esquema básico

Protege contra sarampión, rubéola y paperas

Vacuna doble viral (SR):

Dirigida a personas adolescentes y adultas

Recomendada para quienes no han recibido la vacuna o no tienen certeza de haberla recibido

3. ¿Te puede dar dos veces sarampión?

“La respuesta es no. Si contraes sarampión, deberías tener inmunidad de por vida después“, según el Centro Nacional para la Investigación de Inmunización y Vigilancia de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, en Australia.

Aunque el portal de la Clínica Mayo, en Estados Unidos, aclaró que en el caso de las vacunas el escenario es distinto, una persona con su esquema completo sí puede enfermarse, aunque es poco frecuente y, por lo general, presenta síntomas más leves y una mejor evolución.

“En este pequeño número de personas, los síntomas tienden a ser leves”, aclaró la Clínica.

La vacuna contra el sarampión, que se administra en dos dosis, previene el sarampión en un 97% de los casos en promedio, agregó.

Además, la vacuna contra el sarampión (SRP-Sarampión, Rubéola y Parotiditis) sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir la enfermedad.

4. ¿Cuáles son los primeros síntomas del sarampión?

El sarampión es conocido por causar un salpullido con manchas rojas. Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) explicó todos los síntomas que puede presentar un paciente.

El IMSS destacó que el primer síntoma típico es la aparición de fiebre, de por lo menos tres días, tos, nariz “moqueante” y conjuntivitis (ojos rojos).

“La fiebre puede alcanzar los 40 °C y en pacientes con un sistema de defensa debilitado, puede desarrollarse neumonía”, destacó el IMSS en su página web.

Los signos y síntomas aparecen entre 10 y 14 días después de la exposición al virus.

Otro síntoma del sarampión son las manchas de Koplik, pequeños puntos blancos en el interior de la boca.

El IMSS también informó que el paciente se debe aislar durante al menos 4 a 5 días después de que aparezca la erupción cutánea (sarpullido).

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recomendó a la población menor de 50 años aplicarse la vacuna del sarampión para reducir el riesgo de contagio, ante el aumento de casos registrado en México y otros países.

En el caso de las personas mayores de 50 años, generalmente no se requiere la vacuna, ya que estuvieron expuestas al virus cuando su circulación era muy alta y la mayoría desarrolló inmunidad natural.

Si la persona no recuerda haber enfermado de sarampión, las autoridades recomiendan consultar la cartilla de vacunación o preguntar a familiares sobre su historial médico.

También existe una prueba de laboratorio que ayuda a detectar anticuerpos, que permite saber si una persona desarrolló inmunidad, ya sea por haber padecido la enfermedad o por vacunación.

El sitio de Medicina de Stanford explicó que el“sistema inmunológico genera defensas específicas llamadas anticuerpos IgM e IgG, cuya presencia ayuda a interpretar el estado de protección”.

De forma general, este tipo de pruebas puede detectar:

Anticuerpos IgM, pueden indicar una infección activa o reciente

Anticuerpos IgG, suelen indicar inmunidad previa o vacuna

En el caso del sarampión:

Si aparecen IgM, podría tratarse de una infección en curso

Si aparecen IgG, normalmente significa que la persona es inmune o tuvo la enfermedad anteriormente

Este tipo de estudios se realiza en laboratorios clínicos y su costo puede variar dependiendo del establecimiento.

7. ¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la UNAM, recomendó que todas las personas menores de 50 años que no tengan certeza de haber recibido dos dosis de la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas) deben aplicarse una dosis adicional como medida de protección.

8. ¿Quiénes no deben vacunarse contra el sarampión?

La Asociación Mexicana de Vacunología precisó que, aunque el biológico es seguro y altamente efectivo, existen contraindicaciones específicas en las que no debe aplicarse.

“Conocer las contradicciones de la vacuna permite proteger a la población sin generar desinformación”, destacó la asociación a través de redes sociales.

La vacuna de sarampión no es recomendada para los siguientes grupos:

Embarazadas : la vacuna SRP no debe aplicarse durante el embarazo , ya que es una vacuna de virus vivos atenuados

: la , ya que es una vacuna de virus vivos atenuados Personas con inmunosupresión grave : pacientes con cáncer en quimioterapia , trasplantes , inmunodeficiencias primarias o tratamiento inmunosupresor intenso

: pacientes con en , , inmunodeficiencias primarias o tratamiento inmunosupresor intenso Antecedente de reacción alérgica grave (anafilaxia): a una dosis previa de SRP o a alguno de sus componentes

(anafilaxia): a una dosis previa de SRP o a alguno de sus componentes Enfermedad aguda moderada o grave: en estos casos la vacunación debe posponerse, no suspenderse de forma definitiva

9. ¿No estoy seguro de contar con la vacuna contra el sarampión?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destacó que:

Si hay dudas sobre el esquema de vacunación personal , se recomienda realizar una revisión. Pero es seguro aplicar un refuerzo de la vacuna.

, se recomienda realizar una revisión. Pero es seguro aplicar un refuerzo de la vacuna. Si se cuenta con el esquema de vacunación completo, el riesgo es bajo y no se necesita refuerzo.

10. ¿El cubrebocas puede evitar un contagio?

El doctor Alejandro Macías, infectólogo y profesor de la Universidad de Guanajuato, reconoció que el uso de cubrebocas no evita al 100% el contagio de sarampión y descartó que el cierre de escuelas sea una medida eficaz para controlar un brote en México.

En entrevista para UnoTV, aseguró que la salida más viable ante el repunte es una vacunación masiva para recuperar la inmunidad de grupo.