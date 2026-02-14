No es amor: el daño de las estafas románticas va más allá del dinero

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty

Cada vez más personas buscan pareja en internet, pero detrás de perfiles atractivos y promesas de amor pueden esconderse redes de fraude. Las llamadas estafas románticas aprovechan la ilusión de una relación sentimental para manipular a sus víctimas y obtener dinero, datos personales e incluso material íntimo.

En el contexto del 14 de febrero, cuando aumentan las interacciones en aplicaciones de citas y redes sociales, especialistas advierten que también crecen los intentos de engaño. De acuerdo con la empresa de ciberseguridad Kaspersky, este tipo de fraude no sólo genera pérdidas económicas, sino consecuencias emocionales y digitales que pueden prolongarse en el tiempo.

Estafas románticas: cómo operan y por qué han crecido

Según Kaspersky, las estafas románticas han crecido desde 2020, cuando el confinamiento impulsó el uso de plataformas digitales para socializar. Aunque cualquier persona puede ser víctima, la compañía señala que los adultos mayores suelen enfrentar pérdidas financieras más altas, debido a que pueden contar con ahorros, fondos de jubilación o propiedades.

La mayoría de los casos comienza de forma aparentemente inocente. Los estafadores crean perfiles atractivos, construyen confianza durante semanas o meses y desarrollan una relación ficticia. Después, solicitan transferencias de dinero, pagos por supuestas emergencias, boletos de avión, trámites migratorios o liberación de herencias.

En otros casos, buscan fotografías íntimas o datos personales que posteriormente utilizan para sextorsión, chantaje o creación de deepfakes. Cuando obtienen lo que buscan, desaparecen o incrementan las exigencias económicas.

Modalidades frecuentes de fraude sentimental

De acuerdo con Kaspersky, existen distintas variantes:

Suplantación de militares en el extranjero , que prometen visitas o matrimonio y solicitan dinero para trámites

, que prometen visitas o matrimonio y solicitan dinero para trámites Extorsión por webcam , donde convencen a la víctima de realizar actos íntimos y luego amenazan con difundir el material

, donde convencen a la víctima de realizar actos íntimos y luego amenazan con difundir el material Sitios de citas falsos , diseñados para recolectar información financiera o respuestas a preguntas de seguridad

, diseñados para recolectar información financiera o respuestas a preguntas de seguridad Verificaciones fraudulentas , que redirigen a páginas externas para robar datos personales o bancarios

, que redirigen a páginas externas para robar datos personales o bancarios Enlaces con malware , que permiten el robo de identidad y fraude financiero

, que permiten el robo de identidad y fraude financiero Historias de herencias o bienes retenidos en aduana, que requieren pagos anticipados

Consecuencias económicas y emocionales

Kaspersky advierte que el impacto no se limita al dinero transferido. Las víctimas pueden enfrentar:

Endeudamiento prolongado

Robo de identidad

Daño reputacional por difusión de contenido íntimo

Afectaciones emocionales como vergüenza, ansiedad o aislamiento

Además, el fraude romántico es uno de los menos denunciados debido al estigma y la culpa que sienten las víctimas, lo que facilita que los delincuentes continúen operando.

Señales de alerta para evitar estafas románticas

La empresa de ciberseguridad recomienda prestar atención cuando:

La relación avanza demasiado rápido

demasiado rápido Insisten en salir de la aplicación de citas hacia WhatsApp u otra plataforma

u otra plataforma Evitan videollamadas en tiempo real

La historia personal presenta inconsistencias

Solicitan dinero, tarjetas de regalo o datos bancarios

Kaspersky recomienda mantener la comunicación dentro de plataformas oficiales, evitar compartir información financiera o fotografías íntimas con desconocidos, desconfiar de enlaces externos y cortar contacto inmediato ante solicitudes de dinero.

