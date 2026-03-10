Hospitalizan a Jesús Navarro de Reik; fotos desde hospital preocupan a sus fans

GENERANDO AUDIO...

Dos conciertos tuvieron que ser reprogramados. Foto: AFP/Archivo

Jesús Navarro, vocalista de Reik, fue hospitalizado luego de que la banda tuviera que reagendar dos conciertos en Estados Unidos el fin de semana pasado, debido a una “afección en la voz”.

La preocupación entre sus seguidores aumentó cuando el propio cantante compartió en redes sociales fotografías desde el hospital, donde aparece recostado en una cama y con varios electrodos colocados en la cabeza.

Tras la difusión de estas imágenes, muchos fans comenzaron a preguntarse: ¿cuál es el estado de salud de Jesús Navarro?

¿Qué le pasó a Jesús Navarro?

Aunque en un inicio la agrupación informó que el cantante enfrentaba una afección en la voz, lo que le impidió cumplir con dos presentaciones programadas en Washington y Mashantucket, no se compartieron más detalles o de qué tipo de enfermedad se trataba.

La preocupación creció cuando el propio Jesús Navarro compartió imágenes desde el hospital a través de sus redes sociales.

En las fotos se observa al cantante recostado en una cama clínica mientras recibe atención médica.

Además, aparece con varios electrodos colocados en la cabeza, por lo que se cree que los médicos le realizaron distintos estudios.

El cantante de Reik habla sobre su estado de salud

Ante la preocupación que provocaron las fotos, Jesús Navarro envió un mensaje a sus seguidores, también en redes sociales, para explicar la situación.

Aseguró que su estado físico le impidió presentarse en los conciertos programados, a pesar de su deseo de cumplir con el compromiso.

“Si hubiera estado en mis posibilidades hacer este show, aunque fuera gateando, lo hubiera hecho”, expresó el cantante.

¿Cuál es el estado de salud de Jesús Navarro actualmente?

Tras la preocupación de sus seguidores, además de agradecer a sus seguidores, el vocalista de Reik informó que ya está fuera del hospital.

Por otro lado, durante la tarde de este martes, en una historia de Instagram publicada por el grupo, Jesús Navarro aparece junto a Julio Ramírez y Bibi Marín para anunciar que se presentarán en Nueva York el próximo viernes 13 de marzo. En el clip se ve al vocalista con buen estado de salud.

Finalmente, en cuanto a los conciertos de Washington y Mashantucket, el grupo ya había adelantado que fueron reprogramados para el 1 y 3 de mayo, respectivamente.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.