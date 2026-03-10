Designan a Aureliano Hernández como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación

GENERANDO AUDIO...

Aureliano Hernández, nuevo titular de la ASF. Foto: Cámara de Diputados

Aureliano Hernández Palacios Cardel fue electo como titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el periodo 2026-2034, en sustitución de David Colmenares Páramo.

Fueron 472 sufragios a su favor, tanto del oficialismo como de la oposición, con voto directo en urna transparente.

Elizabeth Barba Villafán obtuvo 1 voto y Luis Miguel Martínez Anzures, 6. Se presentaron 2 votos nulos y 19 cédulas inutilizadas.

¿Quién es Aureliano Hernández, nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación?

Aureliano Hernández es licenciado en Derecho; ha sido Auditor Especial del Gasto Federalizado y Director General de Auditoría del Gasto Federalizado “D”. Además, es el actual Auditor Especial de Gasto Federalizado en la misma Auditoría…

Es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, exsecretario particular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en la administración de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum.