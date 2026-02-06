Influencer se quita varias costillas y publica vídeo preparando un caldo con ellas: “Sabe a pollo”

| 11:47 | Georgina Becerril | Agencias
La creadora de contenido Adea publicó un video en el que muestra una bolsa con varias costillas que, aseguró, eran suyas, para posteriormente preparar una receta de cocina en la que las utilizó como ingrediente principal.

A través de su cuenta de TikTok, la influencer preparó un caldo presuntamente realizado con sus propias costillas. En el video se observa a Adea probando la “sopa”.

Mi receta de caldo de huesos. Sabe a pollo“, dijo.

@adee.ah

My bone broth recipe! #fyp #comedy #cooking

♬ original sound – Adea

Adea acumula casi dos millones de seguidores en TikTok. Su perfil se caracteriza por una estética muy marcada, centrada en la modificación corporal y un discurso constante en torno a la búsqueda de una silueta “perfecta”.

Hasta el momento, la influencer no ha aclarado si el video se tata de una broma.

Sin embargo, especialistas médicos alertaron que quitarse las costillas flotantes puede suponer un riesgo importante para la salud.

“Estas costillas protegen órganos internos, y su extracción podría aumentar el riesgo de lesiones”, destacó la Clínica Belba en Barcleona.

Y agregó que otros peligros involucran complicaciones como dolor crónico, infecciones y mayor riesgo de lesiones internas.

Internautas también criticaron a la generadora de contenido tras publicar el video mostrando una bolsa con presuntamente sus propias costillas.

