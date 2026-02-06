Rossana Nájera revela que fue víctima de un fraude al comprar un departamento

GENERANDO AUDIO...

Rossana Nájera habló ante los medios. Foto: Cuartoscuro

La actriz mexicana Rossana Nájera informó que fue víctima de un fraude inmobiliario al intentar adquirir un departamento, por lo que alertó a la población sobre los riesgos al comprar un inmueble.

En declaraciones a medios de comunicación, la intérprete explicó que decidió invertir parte de su capital al encontrar una oferta atractiva para adquirir una propiedad, pero el proceso no resultó como esperaba.

Rossana Nájera no recibió el departamento ni su dinero

De acuerdo con la actriz, la compra resultó ser un fraude, ya que nunca le entregaron el inmueble ni le devolvieron el dinero. Actualmente, el caso se encuentra en un proceso legal.

“No quiero hablar mucho de eso porque justo estamos ahorita en audiencias y los abogados ya me dijeron ‘hija, quédate calladita’, pero sí, sí es cierto. Hay un fraude, compré un departamento y fue un fraude, no me entregaron el departamento ni me regresaron el dinero”, declaró.

Según el medio TVyNovelas, Nájera explicó que se encuentra en un proceso legal y espera obtener una resolución favorable.

La protagonista de la telenovela “Hermanas, un amor compartido” confirmó que ya existe una carpeta legal en contra de los presuntos responsables del fraude.

“La carpeta está tan bien armada que ya no hay vuelta de hoja, nada más que todo es un proceso, son procesos muy largos, pero ya les cuento cuando pueda platicar más”, señaló.

La actriz indicó que no pudo revelar más detalles por recomendación de su equipo legal, debido a que el caso continúa en proceso.

Rossana Nájera alerta sobre fraudes inmobiliarios

Explicó que decidió hablar públicamente del tema para alertar a otras personas que buscan adquirir una propiedad, con el fin de evitar que enfrenten una situación similar.

“Yo no había dicho nada, porque esto tiene muchos años, y luego dije ‘Rossana, capaz de que alguien está ahorita a punto de comprar un departamento y ve tu nota’, también está padre que se cuiden”, comentó.

Nájera también recomendó verificar cuidadosamente cualquier operación inmobiliaria antes de realizar una inversión.

“Que lo chequen con lupa porque es el trabajo de toda la vida”, agregó.

Espera resolución favorable del caso

Aunque no reveló el nombre de la empresa o persona involucrada, la actriz manifestó su confianza en que el proceso legal avance y se resuelva a su favor.

Rossana Nájera señaló que, una vez que el caso concluya, espera poder compartir más detalles sobre lo ocurrido y el resultado del procedimiento legal.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.