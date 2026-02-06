¡Querida! Ofrecerán concierto tributo a Juan Gabriel en Lengua de Señas en CDMX

GENERANDO AUDIO...

El Tributo al Divo de Juárez es gratuito. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Si eres fan de Juan Gabriel, te contamos que habrá un concierto tributo en Lengua de Señas este mes de febrero en la Ciudad de México (CDMX).

El evento será completamente gratuito y en Unotv.com te contamos todos los detalles para que disfrutes de esta experiencia y así, recordar el legado del “Divo de Juárez” de una manera muy especial.

¿Cuándo y dónde será el concierto tributo a Juan Gabriel en Lengua de Señas?

A través de su cuenta de X, la alcaldía Álvaro Obregón informó que el Concierto en Lengua de Señas, Tributo al Divo de Juárez se llevará a cabo el próximo 21 de febrero.

La cita es en el Centro Cultural San Ángel, ubicado en Avenida Revolución S/N. esquina con Francisco I. Madero, en las inmediaciones de la colonia San Ángel, en la CDMX.

El concierto tributo a Juan Gabriel comenzará a las 14:00 horas y, como ya mencionamos, la entrada será gratis.

¿Qué sabemos del concierto?

La cuenta de Instagram, Concierto Inclusivo, también ha compartido detalles del evento Tributo al Divo de Juárez, al que acudirán invitados especiales.

Entre ellos encontramos a Édgar de la Garza, Carolina Castañón, quien es educadora especial, maquillista profesional y docente sorda comprometida; y el ballet Folklórico “México Renaciente”.

Habrá otro concierto tributo a Juan Gabriel en CDMX

No es el único evento para recordar a Juan Gabriel en la capital, ya que, el 24 de mayo de 2026 se realizará un concierto sinfónico.

Se trata de El Divo, a cargo de la Orquesta Sinfónica Camerata Opus 11, acompañada de un coro sinfónico, mariachi en vivo y artistas invitados, en la Arena Ciudad de México y los boletos ya están a la venta.

