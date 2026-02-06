¿Se cancela la pelea entre Karely Ruiz y Marcela Mistral? Una de ellas está arrepentida

GENERANDO AUDIO...

El combate está programado para el 15 de marzo. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La pelea entre Karely Ruiz y Marcela Mistral, uno de los combates más esperados del evento Ring Royale y que ha dado mucho de qué hablar, atraviesa un momento de incertidumbre.

Esto, luego de que una de las contendientes expresó en redes sociales que se arrepiente de haber aceptado el combate, que se llevará a cabo el próximo 15 de marzo.

Pelea entre Karely Ruiz y Marcela Mistral; ¿quién se arrepintió?

Fue en su cuenta de Facebook, en una publicación del pasado 30 de enero, pero que recientemente se volvió viral, donde Karely Ruiz compartió unas palabras acerca del tema.

“Solo vengo a decirles yo no quería hablar más del tema, pero no es justo que me quieran hacer quedar mal a mí por no ponerse de acuerdo, aquí es show y a la gente le gusta la polémica y el argüende, no me bajan de soberbia, según por cómo me expreso de mi contrincante, pero es que nos pagan por eso, por armar show. Lamentablemente, del otro lado, no se pusieron de acuerdo, pero jamás permitiré que me hagan quedar como la mala. La gente que me sigue sabe que jamás se me ha subido y menos ser soberbia, pero, pues avísenme, para no armar show y salir funada”.

Sin embargo, en una respuesta a una de sus seguidoras, la influencer y modelo mencionó que estaba arrepentida de aceptar la pelea.

“Me arrepiento de aceptar la pelea, la neta. Salió peor y funada, pero bueno hay que generar, que mis lujos son caros”.

¿De dónde surge la rivalidad entre Karely Ruiz y Marcela Mistral?

La tensión entre ambas se remonta a 2019, cuando Marcela Mistral, conductora de televisión y esposa de Poncho de Nigris, criticó a Karely Ruiz durante su participación en el programa “Mitad y Mitad”.

En aquella emisión, Mistral cuestionó el tipo de contenido que Karely compartía en redes sociales y su impacto en el público joven, comentarios que marcaron el inicio de una confrontación que permaneció latente durante años y que ahora se trasladó al ring.

¿Se cancela la pelea en Ring Royale?

Hasta el momento, nadie ha corroborado que la pelea entre ambas se cancele, hasta el momento es uno de los combates principales para la función de box, organizada por Poncho de Nigris, en la Arena Monterrey.

Otro de los combates que ha acaparado la atención es el de Alfredo Adame contra Carlos Trejo, quienes, después de tantos años, supuestamente, por fin se enfrentarán.

