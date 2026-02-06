Michelle Renaud y Matías Novoa comparten emotivo video del nacimiento de su bebé

| 11:15 | Georgina Becerril | Agencias
Michelle Renaud
Michelle Renaud en 2015.

Michelle Renaud y su esposo Matías Novoa compartieron un video inédito que muestra los momentos posteriores al nacimiento de su segundo hijo en común.

A través de redes sociales, los actores compartieron imágenes del momento posterior al parto en el agua, en las que se les observa cargando a su recién nacido entre sus brazos, escenas que conmovieron a sus seguidores.

En su publicación, la estrella de telenovelas reveló que su bebé nació el pasado 31 de enero a las 22:29 horas. Además, de su nombre: “Milán”, escribió la actriz junto a un par de corazones azules.

“Solo nos faltabas tú”, escribió Michelle Renaud junto al video ambientado con el tema Forever Young de Alphaville.

La famosa ya había optado por el parto en agua en junio de 2024, cuando nació Milo, su primer hijo con Matías. “El poder recibir a mi bebé en mi hogar con mi esposo e hijo lo hizo aún más mágico“, dijo sobre ese momento.

Michelle Renaud y Matías Novoa se casaron a finales del 2023 y actualmente viven en España.

