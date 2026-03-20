Muere Chuck Norris a los 86 años, ícono del cine de acción

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Su familia confirmó el fallecimiento en un comunicado. Foto: Getty Images

Chuck Norris, famoso actor de películas de acción, murió este jueves por la mañana a los 86 años, informó su familia a través de un comunicado en sus redes sociales.

“Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estuvo rodeado de su familia y que descansaba en paz”. Se lee en el comunicado.

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