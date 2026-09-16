J Balvin y Valentina Ferrer se separan tras casi 10 años juntos: “hemos decidido tomar caminos separados”

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Comenzaron su relación en 2017. Foto: AFP/Archivo

J Balvin y Valentina Ferrer terminaron su relación sentimental después de casi 10 años juntos y un hijo en común, Río.

A través de una historia compartida en su cuenta de Instagram, la modelo argentina informó de su separación con el cantante, compositor y productor colombiano de reggaetón y música urbana.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, explicó.

En su mensaje, la también exreina de belleza destacó que su prioridad seguirá siendo su hijo.

“Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”, expresó a través de la plataforma.

Finalmente, Valentina Ferrer destacó que ambos viven el proceso con tranquilidad y aprovechó para agradecer la comprensión ante el momento que ambos viven actualmente.

“Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”, mencionó.

J Balvin y Valentina Ferrer: así comenzó su historia

La historia entre J Balvin y Valentina Ferrer comenzó en 2017, cuando la modelo argentina participó en el video musical de “Sigo extrañándote”, canción del colombiano.

Un año después, ambos comenzaron una relación y, desde entonces, compartieron distintas etapas de su vida personal y profesional.

En junio de 2021, la modelo y el cantante se convirtieron en padres de Río.

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