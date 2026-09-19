Natanael Cano se corona en el Estadio GNP como el rey de los corridos tumbados

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Fue un recorrido por sus éxitos y nuevos corridos tumbados. Foto: David Rubí

Con los primeros acordes de “Madonna” el Estadio GNP de la Ciudad de México se unió en un grito eufórico para recibir a Natanael Cano para la primera de dos presentaciones en este recinto y así arrancar una extensa velada de corridos tumbados que han vuelto al originario de sonora en una sensación en todo el mundo.

Natanael Cano demostró por qué se le considera el “rey de los corridos tumbados” con un amplio recorrido por sus discos, covers y su controversial estilo de dirigirse al público, casi 65 mil almas llenaron el inmueble.

Natanael Cano recorre sus éxitos ante casi 65 mil personas

El concierto arrancó con un cortometraje que habla de Natanael Cano en una ambulancia, para diagnosticar que su enfermedad es que “tiene mucho dinero” lo que desata una enorme ovación para dar paso a la lluvia de éxitos de este concierto que se dividió en cuatro actos.

En sus interacciones se dirigió al público para celebrar el éxito de los corridos tumbados sin posicionarse en contra de la censura, ni de las acusaciones de promover actos ilícitos que han existido en su contra en el pasado.

Se enfocó en la música y en el cariño que tiene por los seguidores que han estado presentes desde que arrancó el proyecto.

El cantante llega a la capital mexicana luego de una gira de medios por Europa, donde participó en varios programas y alfombras rojas en las que se mostró orgulloso de su más reciente disco “Natanael Cano Vol.1”, en el que regresa al género que lo vio nacer luego de un álbum en el que se permitió explorar otros sonidos, y aunque funcionó muy bien en el mercado, decidió hacer un material de corridos tumbados, entre los que incluyó dos covers, que se han vuelto tendencia desde su estreno, “Por Amarte así” original de Cristian Castro y “Frente a Frente” de Jeanette.

Fuegos, tequila y música: así fue el show de Natanael Cano

El espectáculo de casi tres horas fue un despliegue de tecnología, fuegos pirotécnicos y fuego en el escenario, además de tener músicos en vivo para cada género que interpretó y un cuerpo de bailarines que lo acompañaron.

Aunque toda la atención de los fans estuvo en “Nata”, quien aprovechaba entre canciones para darle un trago al tequila de la marca que lanzó el año pasado, y tomar agua, para terminar el primer show, ya que se espera que el espectáculo del sábado también tenga invitados y actos teloneros.

En la noche de este viernes, los encargados de amenizar el evento fueron Bajo Perfil y Nueva H, ambos firmados por la disquera del sonorense, CT Records.

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