Muere Alexis Ortega, actor de doblaje latino de Spider-Man, a los 38 años

Foto: Getty Images

El actor de doblaje mexicano Alexis Ortega murió a los 38 años, según información difundida por organizaciones del gremio a través de redes sociales, aunque hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales de su fallecimiento ni existe un comunicado de su familia o representantes que detalle las circunstancias.

La noticia comenzó a circular tras un mensaje de despedida publicado por Anime Latin Dubbing Awards, donde se enviaron condolencias a sus familiares, amigos y colegas, destacando su trayectoria y aportaciones dentro de la industria del doblaje.

Trayectoria en doblaje

Ortega desarrolló su carrera principalmente como actor de voz, participando en producciones de cine, series y contenidos para plataformas digitales. Entre los trabajos por los que fue identificado por el público se encuentra el haber sido una de las voces en español latino asociadas al personaje de Spider-Man en producciones vinculadas al universo cinematográfico de Marvel durante sus primeras etapas con el actor Tom Holland.

También colaboró en doblajes para franquicias internacionales y contenidos de entretenimiento distribuidos en servicios de streaming y entornos digitales, un ámbito que en años recientes ha ampliado el campo laboral para actores de voz.

Uno de sus proyectos recientes fue su participación en equipos de doblaje para contenidos del creador digital MrBeast, lo que reflejaba la expansión del doblaje hacia formatos de internet más allá del cine y la televisión tradicional.

Además del doblaje, Ortega tuvo participaciones en producciones de televisión. Se le ubica dentro del elenco en papeles secundarios en “Luis Miguel: La Serie”, producción distribuida por Netflix.

Reacciones del gremio

Tras conocerse la noticia, actores de doblaje, seguidores y páginas especializadas comenzaron a compartir mensajes de despedida y reconocimiento en redes sociales. Hasta ahora, no se ha informado sobre homenajes oficiales ni detalles relacionados con servicios funerarios.

Mientras que no existían reportes públicos recientes sobre problemas de salud del actor. En sus redes sociales personales no había publicaciones que anticiparan una situación médica grave, por lo que su fallecimiento generó sorpresa entre colegas y seguidores.

