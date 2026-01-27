Video: Guillermo del Toro roba miradas en Sundance cantando y haciendo tortillas

GENERANDO AUDIO...

Con tortillas y canto, Guillermo del Toro roba miradas en Sundance. Foto: Getty

Guillermo del Toro acaparó la atención en las redes sociales tras su llegada al Festival de Sundance 2026 como invitado especial. El cineasta mexicano robó miradas y generó cientos de comentarios al aparecer en varios videos donde prepara tortillas y canta temas clásicos, mostrando su faceta más auténtica y cercana.

Tras preparar las tortillas, las cámaras captaron a Guillermo del Toro mientras invitaba un taco de aguacate, preparado por él mismo, a una de las personas presentes en la cocina.

Posteriormente, en la fiesta del Festival Sundance, Guillermo del Toro deleitó a los presentes interpretando algunas canciones como “La Bamba” o “Ella”, clásico de José Alfredo Jiménez.

Guillermo del Toro presente en Sundance para una proyección de Cronos

Guillermo del Toro regresa a Sundance, el escenario donde debutó en 1994 con “Cronos”, cinta que impulsó su proyección en el cine internacional.

Por tal motivo, este martes 27 de enero, el festival proyectará “Cronos” en versión 4K como parte de su programa especial. Esta función de gala presenta el trabajo de Janus Films, quienes restauraron la película.

“La cazadora”, cinta mexicana que luce en Sundance

Inspirada en hechos reales, la película mexicana “La cazadora” competirá en la sección Competencia Dramática de Cine Mundial del Festival de Cine de Sundance. Suzanne Andrews Correa escribió y dirigió esta cinta, que cuenta con el protagonismo de Adriana Paz, ganadora del premio a Mejor Actriz en Cannes 2024. Esta sección destaca en el prestigioso festival porque impulsa las voces de cineastas emergentes fuera de los Estados Unidos.

“La cazadora” sitúa su trama en Ciudad Juárez, donde una mujer responde a un llamado desesperado ante la impunidad y la violencia sistemática contra las mujeres.

