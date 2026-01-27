Moenia lanza “Lo prometí” y alista “Temporal”, un disco pensado como fotografías

GENERANDO AUDIO...

“Lo prometí” es el cuarto sencillo de su próximo disco. Foto: Oscar Gómez Cruz

Moenia arrancó 2026 con nueva música y, con miras en el lanzamiento de su próximo disco, recientemente estrenó “Lo prometí”, su último sencillo.

Tuvimos la oportunidad de platicar con Jorge Soto, Alex “Midi” y Alfonso Pichardo, quienes nos hablaron del significado de esta canción, sus conciertos y más.

“Lo prometí”, el nuevo sencillo de Moenia

Tras el lanzamiento de “Estamos bien”, “Consecuencias” y “Repetir”, “Lo prometí” es el cuarto tema de su próximo material discográfico.

Esta canción, cuyo video oficial estuvo bajo la dirección de Roberto Rocha en el estudio Submarino del Aire, trata de una especie de anécdota de los integrantes de Moenia.

“Nos pasa a nosotros como músicos, que, de repente, estás de gira y se te acerca alguien y te dicen: ‘oye, a ver si un día me haces una canción’. En este caso, pues lo que habla la canción es que es al revés. En esta ocasión, somos nosotros, o el personaje de la canción, quien le dice a una musa que lo inspira: ‘oye, tú te mereces que te haga una canción. Te voy a hacer una canción. Y esa es la promesa que finalmente se cumple, como dice la canción”. Alfonso Pichardo, vocalista de Moenia

Sin embargo, están conscientes que sus fans y el público pueden tener su propia interpretación y darle otro significado, porque “la música deja de ser de quien la compuso”, resaltó Alex “Midi”.

También, explicó que parte del concepto del nuevo álbum, es que contemplan sus temas como si fueran fotografías.

“Y puede ser la misma canción que has oído a lo mejor 10 mil veces, en el caso de un grupo que te guste y va mutando. Y eso es increíble, eso es el que la música te acompaña de alguna manera. El concepto de este nuevo álbum que estamos por presentar, y que ‘Lo prometí’, es parte de este nuevo álbum, es manejar un poco la música como fotografías. Que son canciones que te acompañan a lo largo de tu vida, que sí significan momentos muy específicos y que, además, tú los visualizas cuando escuchas una canción que te gusta”. Alex “Midi”, tecladista de Moenia

¿Qué se sabe del nuevo disco de Moenia?

“Temporal” es el título del próximo álbum de Moenia, que estará compuesto por nueve tracks y se prevé que su lanzamiento sea el mismo día en el que el grupo se presente en el Vive Latino 2026, el sábado 14 de marzo.

“Queremos que sea el mismo día que nos presentamos en el Vive Latino. Esto también porque viene acompañado de un lanzamiento físico, un álbum en vinilo que tenemos muchas ganas de realizar. Son nueve temas, nada más. Y estos nueve temas, cada una tiene su lugar muy específico en el álbum y que tiene que ver con lo que hablábamos. Son nueve canciones distintas entre sí que te transmiten otro tipo de energía y otro tipo de condición humana”. Alex “Midi”, tecladista de Moenia

Además del lanzamiento en físico del disco, resaltaron que el Vive Latino representa un gran escenario para presentar “Temporal” ante sus seguidores y otros que tal vez no lo sean, pero pueden llamar su atención.

“Creemos que es un marco en el que nos van a ver muchas personas que no necesariamente son fanáticas de nuestro trabajo, pero es un marco importante para presentar un nuevo disco que pueda llamar la atención a muchos fanáticos de la música que van a ese tipo de festivales”. Alex “Midi”, tecladista de Moenia

“Estamos bien tour”, la gira de conciertos de Moenia

Además de su concierto en la próxima edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, Moenia ya tiene contempladas distintas fechas como parte del “Estamos bien tour” y con la que están girando desde finales del año pasado.

Tras su show en el Festival del Globo en Hermosillo Sonora, el grupo de synth pop también se presentará en la Feria de León y en el Tecate Pa’l Norte.

“Estamos contentos, ya habíamos empezado la gira el año pasado, a finales del año pasado, hicimos varios shows importantes como el Auditorio Nacional, en Guadalajara, en Monterrey. Ahora es la continuación, estamos anexando algunas canciones diferentes, quitando otras, adaptándonos a lo que estamos viendo que nos funciona a nosotros dentro de los shows, porque eso es como lo más importante. No nada más es importante hacer la música, sino que también le metemos muchísimo diseño, pensamiento, tiempo y trabajo a lo que es las presentaciones en vivo”. Jorge Soto, tecladista de Moenia

Moenia, una banda “necia” en la escena musical

Con más de 30 años de carrera, Moenia es considerada como una de las bandas más trascendentales en la escena musical mexicana y, aunque Alfonso reconoció que de “desde adentro es difícil decirlo”, cree que esto se debe a su constancia al crear música y a presentarse en los escenarios.

“Más allá de decir si somos un grupo importante o no, o trascendental, lo que sí es que somos un grupo de muchos años, que nunca hemos tirado la toalla y que desde que iniciamos hace ya 30 años, tuvimos claro una cosa, que era hacer música electrónica. Y eso no lo hemos dejado nunca. Esa ha sido, no una bandera, pero sí una esencia, digamos, que nos ha acompañado y que nos seguirá acompañando”. Alfonso Pichardo, vocalista de Moenia

También reconoció que, aunque la música electrónica es el ADN de su propuesta musical, algunas de sus canciones se han inclinado a otros géneros, sin dejar su esencia detrás, pero que, al mismo tiempo, dichos cambios han contribuido a que Moenia sea una de las bandas “necias” en la escena musical.

“Nuestras canciones a veces se han ido más hacia algo orgánico, a veces más rockero, pero siempre con un ADN de música electrónica, que es lo que nos unió a hacer música en un principio y lo que nos mantiene todavía. Entonces, esa constancia y el hecho de que, nunca hemos dejado de sacar música, nunca hemos dejado de estar en gira, creo que es lo que ha hecho que hoy en día, tengamos ese lugar, por lo menos de las bandas necias, vamos a decir, que seguimos aquí en la escena, buscando siempre entregar algo que tenga coherencia y que tenga calidad”. Alfonso Pichardo, vocalista de Moenia

