Carlos Trejo denuncia discriminación en hotel de Monterrey: “Porque puedo ofender a las personas”

GENERANDO AUDIO...

Compartió videos del incidente en su cuenta de TikTok. Foto: Getty Images

Carlos Trejo, cazafantasmas e investigador de fenómenos paranormales, denunció que fue discriminado por su forma de vestir en el hotel Safi, ubicado en Monterrey, Nuevo León.

En un video, compartido en su cuenta de TikTok, se ve cómo le reclama a una empleada del staff quien, visiblemente apenada, lo escucha y le pide disculpas.

¿Por qué discriminaron a Carlos Trejo?

Como el mismo cazafantasmas explicó en los primeros segundos del clip, se disponía a desayunar en el restaurante del hotel. Sin embargo, un mesero del lugar le negó el servicio porque “podía ofender a las personas”.

Tras entregar su llave, muy molesto, Trejo dijo que se iba al hotel de enfrente, donde mencionó que le darían mejor trato “por ser mexicano”.

“Señorita, le entrego su llave. No me gusta que discriminen a la gente. Vine a desayunar y resulta que un mesero me dice que no puedo desayunar porque puedo ofender a las personas. Se me hace una falta de respeto. Somos mexicanos, estamos para unirnos, no para discriminarnos”. Carlos Trejo

Y agregó:

Se me hace muy grosero la forma en como tratan ustedes al público. Le dejo su llave, quédense con el día, ningún problema. Me voy enfrente, que creo que me dan mucho mejor trato por ser mexicano”.

También, el investigador de los paranormal, que vestía con su clásico estilo biker y una playera sin mangas con la imagen de la portada de su libro, “Cañitas”, agregó que no recomendaría el hotel, así como mencionó que tendría una entrevista con el periodista con Gustavo Adolfo Infante.

“Y fíjese a quién se lo dice. Hoy tengo una rueda nacional y en 20 minutos tengo una entrevista con Gustavo Adolfo Infante. Me va a dar mucho gusto no recomendar su hotel. Me voy al hotel de enfrente y es más, ni me pidan taxi así me voy. Muchas gracias.” Carlos Trejo

Al final del clip, Carlos Trejo terminó por ofender al mesero con varias groserías.

Carlos Trejo aprovechó para insultar a Alfredo Adame

En un segundo video, publicado horas después, ya en la habitación del hotel de enfrente, Carlos Trejo compartió más detalles del incidente en el que, como él denunció, fue discriminado por su manera de vestir.

Asimismo, reveló que Alfredo Adame, a quien enfrentará el próximo 15 de marzo, como parte de la cartelera del evento Ring Royale en una pelea de box, se burló de su situación, por lo que el cazafantasmas aprovechó para insultarlo.

“Este es el famoso hotel Safi donde se recibió la discriminación el día de hoy (martes). Los que vieron el video, bueno, les comentaré que fui a desayunar. Pero venía vestido, como siempre lo habéis visto, me pusieron la mano. No podía porque no estaba debidamente vestido” Carlos Trejo

Al momento, ningún empleado del hotel Safi ha compartido una declaración relacionada al incidente con Carlos Trejo.

¿Qué se sabe de la pelea entre Carlos Trejo y Alfredo Adame?

Después de muchos años, insultos y combates cancelados, Alfredo Adame y Carlos Trejo por fin pelearán en la Arena Monterrey.

Cabe mencionar que Ring Royale es un espectáculo de peleas entre celebridades presentado por Poncho de Nigris.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.