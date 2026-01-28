Yolanda Andrade confirma su regreso a la conducción a pesar del diagnóstico de ELA

GENERANDO AUDIO...

Yolanda Andrade vuelve a la conducción. Foto: Getty Images|Archivo

Yolanda Andrade apareció nuevamente en los foros de televisión de Unicable para grabar dos episodios del programa “Montse & Joe”, luego de haber salido del show en 2025 por problemas de salud.

La conductora se mostró optimista por su retorno al talk show, donde comparte los reflectores con Montserrat Oliver. A través de redes sociales se publicó un breve video en el que confirmó su regreso al programa.

“Querido público conocedor, yo soy Yolanda Andrade, Montserrat no está, pero va a estar, y vamos a estar juntas como siempre, aquí, en Montse & Joe”, expresó la conductora.

En entrevista con Televisa Espectáculos, Andrade detalló que le agrada volver a trabajar y reencontrarse con amigas y amigos. Confirmó que recientemente se reunió con sus compañeras del programa “Netas Divinas”, donde lloraron y rieron juntas.

Visiblemente contenta, compartió: “eso es lo que quiero”, aunque señaló que no tendrá tiempo para todos.

“No me va a alcanzar a verlos a todos, pero los amo, siempre”, dijo Yolanda Andrade.

Hasta el momento se desconoce cuándo se transmitirán los dos programas que grabó: uno con la conductora, actriz y comediante Roxana Castellanos, y otro con su amiga Montserrat Oliver, quien logró llegar desde Estados Unidos para grabar el segundo episodio, pese a los problemas climáticos en el país del norte.

Tampoco se ha informado si su regreso a “Montse & Joe” será de forma permanente o esporádico, debido a sus padecimientos de salud.

Andrade cumple con sus compromisos

Durante una entrevista con medios de comunicación, Yolanda Andrade subrayó que acudió a cumplir con sus compromisos laborales pese al cansancio físico. Aunque en ocasiones atraviesa momentos difíciles, aseguró que se apoya en el cariño de la gente para salir adelante.

“Cuando tengo momentos bajos, pienso en la gente que está rezando por mí y siento que tengo que echarle más ganas”, comentó.

Ante las críticas en redes sociales hacia su hermana y los rumores de que la mantenían encerrada, la conductora agradeció el respaldo familiar y la dedicación de su hermana Marilé.

“Si hay alguien que me ha cuidado en todo, que me ha llevado al hospital y ha estado conmigo todo el tiempo, es mi hermana”, afirmó.

