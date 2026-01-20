¡Julieta Venegas vuelve a los escenarios! Anuncia gira para presentar su nuevo disco
Julieta Venegas anunció una serie de conciertos que ofrecerá en la Ciudad de México (CDMX), así como en distintos estados del país.
En estas presentaciones, la compositora y multinstrumentista mexicana prepara el lanzamiento de su nuevo disco, que presentará en vivo durante esta gira de 2026.
El año pasado lanzó “Tiempos Dorados”, primera canción de su próximo álbum, que incluye tintes del regional mexicano y donde también utilizó instrumentos como el requinto y el trombón.
¿Dónde serán los conciertos de Julieta Venegas?
Al momento, el Norteña Tour 2026 contempla fechas para fines de mayo y hasta mediados de junio. Los conciertos de Julieta Venegas serán en:
- Tijuana, 22 de mayo de 2026, en Audiorama El Trompo
- Mexicali, 23 de mayo de 2026, en la Plaza de Toros Calafia
- Monterrey, 29 de mayo de 2026, en el Escenario GNP Seguros
- Juárez, 30 de mayo de 2026, en Canvas Charro Adolfo López Mateos
- Toluca, 4 de junio de 2026, en el Teatro Morelos
- Pachuca de Soto, 5 de junio de 2026, Auditorio Explanada Pachuca
- Querétaro, 6 de junio de 2026, en el Auditorio Josefa Ortiz
- León, 9 de junio de 2026, en el Teatro Manuel Doblado
- Puebla, 10 de junio de 2026, en el Auditorio CCU
- Orizaba, 12 de junio de 2026, en el Auditorio Metropolitano
- Tampico, 14 de junio de 2026, en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico
- Ciudad de México, 17 de junio de 2026, en el Auditorio Nacional
- Guadalajara, 20 de junio de 2026, en el Teatro Diana
La venta para la Ciudad de México y Monterrey ya se encuentra activa a través de Ticketmaster, mientras que, en el caso de Toluca, Puebla y Querétaro, los boletos estarán disponibles en E-Ticket.
Julieta Venegas y su trayectoria
Cabe recordar que la cantante representa un parteaguas en la industria, además de que es una de las artistas mexicanas con más de 18 millones de oyentes mensuales.
Cuenta con nueve discos de estudio, entre ellos “Aquí”, álbum debut, el cual recibió apoyo de Café Tacvba y Jaguares. Con este material recibió el premio Nuestro Rock por “Mejor Disco Revelación”.
Ha tenido cuatro nominaciones a los premios Grammy, ganando en la 49.ª edición por “Mejor Álbum de Pop Latino” con el disco “Limón y Sal”.
En cuanto a Latin Grammys, tiene 24 nominaciones y ocho victorias a lo largo de su trayectoria. También ha ganado premios como Billboard Music Awards, MTV Latinoamérica y Broadcast Music, Inc. (BMI) Latin Awards.
