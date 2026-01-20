Profeco alerta a fans de BTS por conciertos: pruebas que debes guardar y cómo resolver problemas con boletos

GENERANDO AUDIO...

Profeco emite recomendaciones a fans de BTS. Foto: Getty Images

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió recomendaciones a los fans de BTS, los ARMY, ante la alta demanda y los problemas recurrentes durante la venta de boletos para conciertos masivos, esto es para que sepan qué evidencia deben conservar y cómo pueden conciliar de forma rápida en caso de irregularidades durante la compra de entradas para los conciertos programados en la Ciudad de México.

La dependencia federal advirtió que, en eventos de gran convocatoria como los de la banda surcoreana, es común que los consumidores enfrenten fallas en plataformas digitales, cobros indebidos o falta de información clara, por lo que recomendó documentar todo el proceso de compra desde el inicio.

Profeco señaló que conservar pruebas es fundamental para poder recibir asesoría o presentar una queja formal. Incluso si la compra no se concreta, la información puede servir para orientar al consumidor; entre la evidencia clave que deben guardar los fans se encuentra:

Capturas de pantalla de la fila virtual durante la preventa o venta general.

Mensajes de error del sistema que impidan avanzar en la compra.

Cambios inesperados en los precios al momento de seleccionar boletos o antes de finalizar el pago.

Cobros bancarios no reconocidos, duplicados o retenidos sin que se haya confirmado la compra.

Publicidad engañosa o información incompleta, como ausencia de precios, cargos por servicio no especificados o mapas de asientos poco claros.

La dependencia aclaró que esta evidencia cobra mayor relevancia una vez que existe una relación de consumo, es decir, cuando el pago ya fue realizado y hay un comprobante de compra.

¿Cómo conciliar rápido si hay problemas con los boletos?

En caso de irregularidades con la venta de boletos, Profeco recordó que existen mecanismos de conciliación rápida, diseñados especialmente para espectáculos y eventos masivos.

Una de las principales herramientas es ConciliaExprés, un sistema que permite a los consumidores resolver conflictos de forma ágil y directa con las empresas proveedoras, como las boleteras. A través de este mecanismo, se pueden atender quejas relacionadas con cargos indebidos, cancelaciones o incumplimientos.

Además, Profeco puso a disposición de los fans los siguientes canales de atención:

Correo electrónico: asesoria@profeco.gob.mx

Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722

Redes sociales oficiales de Profeco, donde también se brinda orientación inmediata

La institución subrayó que mantiene convenios de colaboración con Ticketmaster, lo que facilita la atención de quejas mediante ConciliaExprés sin necesidad de iniciar procesos largos o presenciales.

Profeco exige mayor transparencia a Ticketmaster y Ocesa

El Procurador Federal del Consumidor, César Iván Escalante envió un exhorto tanto a Ticketmaster como Ocesa para que se respete todo lo referente a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El escrito y la respuesta servirán como anexos para responder a las personas que envían correos con dudas y problemas, se invitó además a que durante el proceso den a conocer los precios y todo se haga con transparencia.

El exhorto ocurre luego de que Profeco recibiera miles de solicitudes y quejas de fans de BTS, quienes manifestaron su inconformidad por la falta de información clara previo al inicio de las preventas y ventas generales.

Profeco advirtió que la información debe ser clara, veraz y accesible, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor, para evitar confusiones o prácticas que puedan afectar a los consumidores.

Fans de BTS dan consejos para la preventa de BTS en la Ciudad de México

La demanda de boletos de BTS en México promete ser de las más grandes, dejando a las ARMYS con la misión de conseguir una entrada para uno de los fenómenos musicales más reconocidos mundo.

Aunque algunos integrantes han estado en México de manera individual, a banda surcoreana visitó el país por última vez en 2017 como parte de KCON México, ya consolidados como líderes del género, compartieron el cartel con artistas como Eric Nam, EXID, NCT 127, Red Velvet, Astro, Infinite H y Monsta X.

Debido a esta demanda la dificultad de conseguir boletos para alguna de las tres fechas no es del todo sencillo, es por eso que algunas ARMYS compartieron sus mejores consejos para la preventa de BTS en CDMX.

La usuaria de TikTok, chilaquidiot, compartió una serie de recomendaciones para hacerse de los boletos de la boyband, entre los que destacan:

Estar lo más cerca al módem que se pueda, tener un buen internet es la clave.

No tener tu cuenta abierta en más de un dispositivo, o sea no intentes comprar boletos desde la computadora y el celular con la misma cuenta de Ticketmaster.

Puedes abrir una ventana para una fecha y otra pestaña para una distinta en caso de que la venta sea el mismo día.

No abras más de una ventana para la misma fecha ya que puedes pasar como bot y te saque.

No te conectes a una red con muchos dispositivos porque puedes saturarla.

Puedes practicar antes para familiarizarte con las herramientas como la barra de búsqueda lateral y mapa interactivo.

Si estás nervioso o te sudan las manos, usa la barra lateral de búsqueda y usa un mouse para moverte más rápido.

Carga tus datos bancarios desde antes o tenlos a la mano para que no pierdas tiempo y todo sea más rápido.

No uses la misma tarjeta para comprar en dos cuentas distintas ya que te los pueden cancelar.

