“La cabra que cambió el juego”, busca inspirar a nuevas generaciones

La película animada La cabra que cambió el juego, producida por el basquetbolista de la NBA, Stephen Curry, fue presentada este lunes en la Ciudad de México. La cinta busca inspirar a soñar en grande y llegará a las salas de cine el próximo 12 de febrero, con un mensaje centrado en la perseverancia y la confianza personal.

El filme, conocido también como GOAT, toma como referencia la historia del propio Stephen Curry, quien, pese a no tener la estatura típica de otros jugadores de la NBA, logró destacar y convertirse en uno de los mejores tiradores de todos los tiempos. La historia plantea que el talento y el esfuerzo pueden cambiar cualquier destino.

Durante la presentación, se compartieron detalles sobre el mensaje principal de la película y el trabajo detrás del doblaje latino, que busca conectar tanto con niños como con adultos.

La cinta animada habla sobre cumplir sueños y creer en uno mismo, un mensaje que, según sus creadores, va dirigido a todas las edades. Charlie Cancino, quien participa en el doblaje latino, explicó que el objetivo es inspirar a la siguiente generación y mostrar que cada época tiene a su propio GOAT.

Cancino destacó que el hecho de que la película haya sido producida por Stephen Curry le da un valor especial, ya que su historia personal refuerza la idea de que no existen límites cuando se trabaja con disciplina y pasión.

Por su parte, Emanuel Bernal, quien da voz al protagonista Willy Cabrera, señaló que este tipo de historias no solo están pensadas para el público infantil. Afirmó que el mensaje también invita a los adultos a no dejar de soñar y a seguir creyendo en sus capacidades, sin importar la edad o las circunstancias.

La grandeza se gana jugada a jugada. 🏀Del mismo estudio detrás de #SpiderVerso y #GuerrerasKPop, vive la historia de la cabra que cambió el juego, exclusivamente en cines. #GOATPelícula. 🐐🔥 pic.twitter.com/6XlQUSukzr — SonyPicturesColombia (@SonyPicturesCol) February 2, 2026

La película La cabra que cambió el juego contará con un elenco de doblaje latino que incluye a Bárbara de Regil, Faisy y Erika Buenfil, entre otros actores, quienes dan vida a los personajes de esta historia animada.

El estreno está programado para el 12 de febrero, fecha en la que la cinta llegará a los cines con la expectativa de atraer a familias y fanáticos del deporte y del cine animado. La producción busca dejar claro que los sueños se pueden alcanzar, incluso cuando el camino parece más difícil de lo esperado.

