Lanzan nuevo avance de “Michael”, biopic del “Rey del pop”; ¿cuándo se estrena?

GENERANDO AUDIO...

La cinta también cuenta con Colman Domingo y Nia Long. Foto: Universal Pictures

Universal Pictures compartió un nuevo avance de “Michael”, la película biográfica del “Rey del Pop” protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, y dirigida por Antoine Fuqua.

El tráiler presenta más detalles de la cinta producida por Graham King, responsable de “Bohemian Rhapsody”. En las imágenes se muestra al intérprete de “Billie Jean” desde su niñez, la relación con su padre Joe Jackson —interpretado por Colman Domingo—, su paso por “The Jackson 5” y su carrera como solista.

¿Qué se sabe de “Michael”?

La película no solo recorre la trayectoria musical del Michael Jackson, sino que también explora aspectos de su vida fuera del escenario.

Asimismo, retrata algunas de las actuaciones más emblemáticas del artista nacido en Indiana, Estados Unidos, principalmente en el inicio de su carrera en solitario.

¿Quiénes participan en la película?

Como se ha dado a conocer, Jaafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson, fue el encargado de interpretar a su tío, considerado uno de los artistas más influyentes en la cultura pop.

Además de Colman Domingo, nominado dos veces al Oscar, el elenco está integrado por Nia Long, Laura Harrier, Juliano Krue Valdi y Miles Teller.

El guion fue escrito por John Logan, conocido por su trabajo en películas como “Gladiador” y “El Aviador”. Mientras que la producción también cuenta con John Branca, productor ejecutivo de “This Is It” y “Thriller 40”, así como con John McClain, productor ejecutivo de “Michael Jackson Live at Wembley July 16, 1988”.

¿Cuándo será el estreno de “Michael” en cines?

Está previsto que la película llegue a las salas de cine en México el jueves 23 de abril de 2026, tanto en formato tradicional como en IMAX.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.