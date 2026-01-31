Del meme al cine: Steal a Brainrot, el fenómeno de Roblox, prepara su propia película

Si pensabas que los videojuegos virales solo se quedaban en tu pantalla, Steal a Brainrot está listo para llevar su caos pixelado al cine. La joya del metaverso (uno de los juegos más jugados de Roblox en 2025) acaba de dar un paso gigante, una película basada en su universo está en desarrollo.

La producción está en manos de Story Kitchen Entertainment, el mismo estudio que ha llevado a la pantalla grande otras adaptaciones exitosas de videojuegos y que actualmente trabaja en la serie de Tomb Raider. De acuerdo con reportes de Deadline, el largometraje apenas está en fases iniciales de preproducción, así que todavía no hay fecha de estreno, trama oficial o elenco confirmado.

¿Por qué un juego tan loco de Roblox merece película?

Para entender por qué Steal a Brainrot llegó al cine, hay que mirar su explosiva historia en Roblox. Desde su lanzamiento el 16 de mayo de 2025, este minijuego ha roto récords jamás vistos en la plataforma. El objetivo es simple: comprar, coleccionar… y robar “brainrots” (criaturas basadas en memes) que funcionan como trofeos y generan ingresos dentro del juego.

Lo que empezó como una idea aparentemente bizarra se volvió uno de los títulos más exitosos de Roblox, acumulando más de 56 mil millones de visitas y alcanzando picos de 25.8 millones de jugadores simultáneos en octubre de 2025.

El juego se convirtió en un meme en sí mismo, gracias a sus personajes únicos basados en tendencias como el “Italian Brainrot”, viralizados en TikTok, YouTube y otras redes sociales. Esa mezcla de humor caótico, mecánicas competitivas y cultura meme fue clave para convertirlo en un fenómeno fuera y dentro de Roblox.

Más allá del meme: ¿qué esperar de la película de esta faseta de Roblox?

Aunque los detalles de la trama aún no se conocen, la película seguramente buscará capturar la esencia absurda y competitiva del juego, coleccionar, defender y arrebatar brainrots en un ritmo frenético que, adaptado al cine, podría traducirse en escenas de acción, humor loco y referencias a la cultura gamer que hizo al juego viral.

El hecho de que Story Kitchen esté detrás (un estudio con experiencia en llevar videojuegos a otros formatos) sugiere que la adaptación buscará balancear fidelidad al fenómeno original con atractivo para audiencias globales, incluso las que jamás hayan jugado Roblox.

Te recomendamos: