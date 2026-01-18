La cinta “Familia a la deriva” hace reflexionar a sus protagonistas 

GENERANDO AUDIO...

Familia a la deriva se estrena el 22 de enero. Foto: Alberto Estrada

Mauricio Ochmamm, Memo Villegas e Irán Castillo protagonizan “Familia la deriva”, película que los hizo reflexionar sobre lo que representa este núcleo en la sociedad mexicana.

Ochmann interpreta a Gonzalo, un padre ausente, que quiere recuperar el tiempo perdido con sus hijos, por lo cual planea un viaje, mismo donde tiene que reencontrase.

“Acepté hacer esta película, que es el reencuentro de un papá con él mismo a través de sus hijos”, aseguró y también destacó que sus hijas los rescataron y se reencontró.

Por su parte, Irán Castillo, mencionó que la cinta no es la típica película de amor en pareja, sino que se enfoca mucho en la familia y en el amor de los hijos.

“La cinta tiene sus momentos emotivos… y está esta reflexión de poder conectar con tus hijos, con tu familia”, reconoció.

Mientras que para Memo Villegas, cómplice del Mauricio, al hacer esta película se acordó de su propia familia, siendo hijo de divorciados, y es un tema delicado.

“Me gusta esta porque pudiera pensar la gente que a lo mejor solo se trata de una comedia y no, sí, hay un hay un tema de familia, de reencontrarse con los más cercanos”, destacó el comediante.

“Familia a la deriva” llega a la sala de los cines este 22 de enero.

¿De qué va “Familia a la deriva”?

Gonzalo Suárez (Ochmann), es el carismático dueño y vendedor de Suárez Seminuevos, una agencia de autos usados en Ciudad de México.

Su vida gira en torno a cerrar ventas y sortear problemas, dejando en segundo plano a sus cuatro hijos de dos matrimonios distintos.

Tras olvidar el cumpleaños de su hijo y sufrir un accidente que lo deja en el hospital, Gonzalo tiene una epifanía: necesita recuperar el tiempo perdido.

Para ello, planea con la ayuda encubierta de Claudio (Villegas), el mecánico de su agencia, un viaje en yate por el Caribe en el que planea vivir recuerdos inolvidables junto a sus hijos; pero un error los deja a la deriva y lo que prometía ser un viaje de ensueño se convierte en una aventura inesperada.

