La leyenda del cine mexicano Jorge Rivero impacta levantando pesas a sus 88 años: video

El actor Jorge Rivero reaparece. Foto: Getty Images

A sus 88 años, el actor mexicano Jorge Rivero, una de las grandes leyendas del cine mexicano, sorprendió a miles de usuarios en redes sociales tras aparecer en un video entrenando en el gimnasio y levantando pesas con notable energía y disciplina.

El clip, compartido en Instagram por el usuario jlinuxcheung, no tardó en viralizarse y provocar una ola de comentarios de admiración, convirtiéndose en un ejemplo de que la constancia y el ejercicio pueden marcar la diferencia a cualquier edad.

En el video se observa a Rivero realizando distintos ejercicios con aparatos y pesas, acompañado por otros asistentes del gimnasio que no ocultaron su asombro al verlo entrenar con tanta determinación.

Más allá del impacto visual, lo que terminó por conquistar a los usuarios fue el mensaje que el actor compartió al ser cuestionado sobre su motivación para seguir entrenando todos los días.

Ante la pregunta “¿Qué te hace volver al gimnasio todos los días?”, Jorge Rivero respondió en inglés con una reflexión sobre la constancia y la salud, algo que es parte de su filosofía de vida.

“Mi salud. Quiero conservar mi salud, no perderla, eso es lo principal. Mi padre me dio un consejo; mis padres eran de España y en esa época la tauromaquia era muy importante. Él decía: ‘Cuando ves venir al toro, no te quedas parado frente a él, te mueves’. A los 88 años no puedes evitarlo, el toro viene. Así que más vale estar sano, más vale tener la mente bien. Eso es lo que pienso: seguir adelante todo el tiempo que pueda, siempre con una mente sana y un cuerpo sano”.

Sus palabras fueron interpretadas como una metáfora directa sobre el paso del tiempo y el envejecimiento, dejando claro que, aunque la edad avance, mantenerse activo física y mentalmente puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida.

Usuarios destacaron no solo su fuerza física, sino también su lucidez y actitud positiva frente a esta etapa de su vida.

Comentarios como: “Todo un ejemplo Jorge Rivero”, “No dijo su nombre pero yo lo reconocí: Jorge Rivero”, “Jorge mi crush, super sexy”, “Te amamos Jorge, gran artista”, “Mis respetos”, “El mítico Jorge Rivero”, se pueden leer en la publicación.

El video cuenta con más de 12 mil likes y ha generado mensajes que lo califican como una fuente de inspiración, especialmente para personas mayores que buscan mantenerse activas o recuperar hábitos saludables.

¿Quién es Jorge Rivero?

Jorge Rivero, cuyo nombre real es Jorge Pous Rosas, nació el 15 de junio de 1938 en Guadalajara, Jalisco. Es uno de los actores más reconocidos del cine mexicano, especialmente durante las décadas de los años 60, 70 y 80, cuando se consolidó como uno de los grandes galanes de la pantalla grande.

Su físico atlético y carisma lo llevaron a protagonizar numerosas películas de acción, aventuras y dramas, además de abrirle las puertas de Hollywood, donde participó en producciones internacionales y compartió créditos con figuras del cine mundial. Rivero fue uno de los pocos actores mexicanos que logró una carrera sólida tanto en México como en Estados Unidos durante esa época.

A lo largo de su trayectoria, trabajó en cine, televisión y teatro, convirtiéndose en un referente del entretenimiento y en un símbolo del cine de oro tardío y la transición hacia nuevas épocas del cine nacional.

Algunas de las cintas en las que participó fueron: “Río Lobo”, “Bellas de noche”, “El Pecado de Adán y Eva”, “La Pulquería”, “Soldier Blue”, “Peleador a Puño Limpio”, entre muchas otras.

Hoy, lejos de los reflectores, Jorge Rivero vuelve a ser noticia no por un estreno cinematográfico, sino por demostrar que la disciplina, la salud y la actitud pueden ser el verdadero papel protagónico de la vida.

