Selena Gomez usa audio viral de Paola Suárez para lanzar su nuevo maquillaje y rompe las redes sociales

GENERANDO AUDIO...

La “colaboración” generó una ola de reacciones. Foto: Getty Images/Cuartoscuro

Selena Gomez sorprendió a sus seguidores mexicanos al incorporar un audio viral de Paola Suárez en la promoción de su más reciente producto de Rare Beauty, su línea de maquillaje.

En el video publicado en TikTok, la cantante se aplica un polvo compacto mientras se escucha la frase que hizo famoso el colectivo “Las Pérdidas”: “Miren comadres”.

La combinación de la voz de la influencer mexicana con la imagen de Selena generó una ola de reacciones entre los fans.

Fans reaccionan a la “colaboración” de Selena Gomez con Paola Suárez

Usuarios de redes no tardaron en expresar su entusiasmo y creatividad. “Selena le sabe al marketing”, “Dos, tres trucos y Rare Suarez al rescate”, “Pensé que era otro audio, ¡qué sorpresa!”, fueron algunos de los comentarios que los internautas hicieron por la publicación.

¿Cómo reaccionó Paola Suárez?

Durante este sábado, a través de una de sus historias en su cuenta de Instagram, la integrante de “Las Pérdidas” compartió el video de Rare Beauty, marca fundada por Selena Gomez, así como una noticia relacionada al clip.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento