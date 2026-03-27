La Dinastía Elizalde anuncia gira y revive legado de Valentín Elizalde

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La Dinastía Elizalde realiza gira. Foto: Cuartoscuro | ilustrativa

A 20 años de la partida de Valentín Elizalde, su legado en la música sigue presente, y el cariño del público es tal que sus hermanos se reunieron para una gira llamada “Dinastía Elizalde”, la cual inicia en Guadalajara, Jalisco, el próximo 5 de junio en la Arena tapatía.

Como dice su eslogan, “La Dinastía Elizalde continúa”, una forma de agradecer al público por el respaldo que han mantenido a lo largo de los años.

“La Dinastía Elizalde ha estado presente entre todas las familias y la gente que siempre nos ha apoyado”, reconoció El Flaco Elizalde en entrevista para Uno TV.

“Es una manera de agradecerles, de hacer una remembranza de todos nosotros”, compartió.

La Dinastía Elizalde tomará un descanso por el Mundial 2026

Después de esta fecha, tomarán una pausa por el Mundial 2026, ya que consideran que no pueden competir con este fenómeno deportivo. Tras la clausura, retomarán las fechas que ya tienen confirmadas, impulsados por el cariño del público hacia su padre, Lalo Elizalde, y su hermano, Valentín Elizalde, “El Gallo de Oro”.

“Venimos de una dinastía que realmente inició mi padre, ‘El Gallo Elizalde’, y toda la trayectoria que se ha visto con mi hermano Valentín Elizalde”, explicó Joel Elizalde, quien adelantó que incluirán homenajes para cada uno de los pilares de esta familia originaria de Sonora que ha marcado la música regional.

También adelantaron que integrarán corridos en las ciudades donde esté permitido interpretarlos, pero sin contenido relacionado con la violencia o la apología del delito.

En este sentido, señalaron que el papel más importante para orientar a los menores recae en los padres de familia.

“El respeto al público es muy importante. La música se disfruta, pero quienes deben cuidar esa parte son los papás, quienes deben decidir qué escuchan sus hijos y a qué edad”, señalaron.

Los Elizalde también se preparan para regresar a las listas de popularidad con su tema “Añoranza”, lanzado recientemente y que ha recibido comentarios positivos del público.

Con esta gira, la Dinastía Elizalde revivirá los éxitos que marcaron a una generación, sino también reafirman la vigencia de un legado que, a dos décadas de distancia, continúa conectando con nuevas audiencias y manteniéndose como referente dentro de la música regional mexicana.

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