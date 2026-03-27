¡Confirmado! Andrea Bocelli dará concierto gratis en el Zócalo de CDMX

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El concierto de Andrea Bocelli en CDMX será gratuito. Foto: AFP

Andrea Bocelli, famoso tenor, cantautor y productor musical italiano, ofrecerá un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) el próximo sábado 18 de abril.

Fue Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, quien dio a conocer la noticia este viernes 27 de marzo de 2026.

En su publicación, además de resaltar que será un evento gratuito, destacó que la presentación contará con invitados sorpresa.

“Amigas y amigos, el próximo sábado 18 de abril estará en el corazón de la Ciudad de México Andrea Bocelli, quien ofrecerá un concierto único en su género y contará con la participación especial de invitados sorpresa. Como siempre, el acceso será gratuito”, destacó la mandataria.

De mundiales a Juegos Olímpicos: sus presentaciones recientes

En los últimos meses, Andrea Bocelli ha reforzado su presencia en eventos internacionales de gran escala, donde su voz ha acompañado momentos clave del deporte mundial.

El tenor abrió la ceremonia del sorteo del Mundial 2026, realizada en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, en Estados Unidos.

Durante cerca de cinco minutos, interpretó el clásico “Nessun Dorma”, logrando una ovación tanto del público presente como de quienes siguieron la transmisión a nivel global.

En el evento se dieron cita figuras como Gianni Infantino, presidente de la FIFA, además de líderes políticos y personalidades del deporte internacional, lo que convirtió su actuación en uno de los momentos más destacados de la ceremonia.

Semanas después, Bocelli volvió a un escenario global durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, celebrados en Italia.

Ahí, el cantante interpretó nuevamente “Nessun Dorma” mientras la llama olímpica avanzaba hacia el pebetero en el estadio de San Siro, en un acto cargado de simbolismo y solemnidad.

Su participación marcó su regreso a una justa olímpica, tras haber formado parte de la clausura de Turín 2006.

Andrea Bocelli, una voz icónica en el Zócalo de CDMX

Andrea Bocelli, desde su naciemiento el 22 de septiembre de 1958 en Lajatico, Toscana, enfrentó problemas de visión por glaucoma congénito y perdió completamente la vista a los 12 años tras un accidente.

A pesar de ello, desarrolló desde niño una fuerte conexión con la música, aprendiendo a tocar instrumentos como piano, flauta, saxofón, guitarra y batería.

Su carrera profesional despegó en 1994, cuando ganó la categoría de nuevos talentos del Festival de la Canción de Sanremo con el tema “Il mare calmo della sera”. A partir de ese momento, se consolidó como una de las voces más reconocidas a nivel mundial.

A lo largo de su trayectoria ha grabado más de 15 álbumes de estudio y vendido más de 75 millones de discos.

Su música ha logrado cruzar la ópera y el pop, con éxitos como “Con te partirò”, uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos.

Entre sus logros destacan nominaciones a los Premios Grammy, un Globo de Oro por el tema “The Prayer” junto a Céline Dion, y su inclusión en el Libro Guinness de los Récords por ocupar simultáneamente los primeros lugares de música clásica en Estados Unidos.

Además, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2010 y ha sido condecorado por su contribución a la música a nivel internacional.

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