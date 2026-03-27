¿Fátima Bosch y el hijo de Aracely Arámbula son novios?

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¿Fátima Bosch ya encontró el amor? Foto: AFP

Fátima Bosch, Miss Universo 2026, y Miguel Gallego Arámbula, hijo de Luis Miguel, se colocaron en el centro de la conversación digital tras la difusión de versiones que los vinculan en una relación. En las últimas horas, el tema se ha expandido en redes sociales, pero ¿de dónde surge este rumor?

La conversación también coincide con la reciente aparición pública de Miguel Gallego Arámbula, cuyo nombre comenzó a circular con mayor frecuencia en redes sociales tras difundirse imágenes suyas.

¿Por qué dicen que Fátima Bosch tiene una relación con el hijo de Luis Miguel?

La polémica comenzó después que Bosch publicara un video en el que recita una frase: “Me dijo, eres solo mía, negativo ciudadano. El artículo 1 de la Constitución prohíbe la esclavitud”, mientras realiza un breve baile al ritmo de “La media vuelta”, canción de Luis Miguel.

Tras la publicación, comenzó a circular en redes sociales una supuesta captura de pantalla en la que aparecía un comentario atribuido a Miguel Gallego Arámbula con un sticker de un conejo con ojos de enamorado. Aunque durante las primeras horas, varios usuarios empezaron el “ship”, horas más tarde, los mismos internautas señalaron que dicho comentario no aparece en la publicación original.

Algunos indicaron que la imagen pudo haber sido editada o generada con inteligencia artificial. Otros señalaron que revisaron los comentarios sin encontrar evidencia del mensaje.

A pesar de la falta de confirmación, la interacción derivó en comentarios que comenzaron a relacionar a ambos. En publicaciones del video, usuarios escribieron mensajes que los mencionan juntos y plantean escenarios hipotéticos.

También surgieron preguntas sobre el supuesto comentario y solicitudes para ubicarlo dentro de la publicación original. En paralelo, otros usuarios señalaron que la imagen viral no corresponde a un comentario real.

Hasta el momento, ni Fátima Bosch ni Miguel Gallego Arámbula han emitido declaraciones sobre el tema.

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