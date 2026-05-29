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La Gusana Ciega ofrecerá concierto en Ciudad Nezahualcóyotl. Foto: Cuartoscuro

La Gusana Ciega presentará su espectáculo Claroscuro este 29 de mayo en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México (Edomex), con una presentación en el Auditorio Alfredo del Mazo. Los boletos para el concierto ya se encuentran disponibles en la plataforma Ticketmanía.

La Gusana Ciega presentará Claroscuro en Neza

La propuesta de Claroscuro fue diseñada como un formato que organiza el concierto a partir de la dualidad musical del grupo.

La presentación alternará momentos de mayor intensidad con pasajes más introspectivos dentro de una misma noche. El repertorio incluirá canciones de diferentes etapas de La Gusana Ciega, combinando temas ligados a sus primeras producciones con piezas de su catálogo más reciente.

@gusanadictos buen día desgraciadamente no podré ir a este concierto ofrezco dos lugares primera fila si alguien le interesa, me ayudarán muchas gracias y que lo disfruten

La Gusana Ciega en Neza https://t.co/9RP3lz1ams — 🐅Bai Hu W Q🦇 (@BaiHuTigreBlanc) May 29, 2026

¿Cuánto cuestan los boletos para La Gusana Ciega?

El boleto más económico para el concierto de La Gusana Ciega en Ciudad Nezahualcóyotl tiene un costo de 474 pesos, sin cargos por servicio en Ticketmanía.

La presentación se llevará a cabo en el Auditorio Alfredo del Mazo y contempla una producción enfocada en el recorrido musical y sonoro de la agrupación mexicana.

Trayectoria de La Gusana Ciega

La banda se formó en la Ciudad de México (CDMX) a principios de los años noventa con Daniel Gutiérrez en voz y guitarra, Manuel Leyva en el bajo y Edwin Sours en la batería.

Posteriormente se integraron Germán Arroyo y Luis Ernesto Martínez “Lu”, consolidando una alineación que acompañó parte del crecimiento del grupo dentro de la escena de rock alternativo nacional.

Producciones más recientes

Entre sus producciones más recientes destacan “Borregos en la niebla”, publicado entre 2017 y 2018; el EP en vivo “360”, lanzado en 2020; “Jaibol, Vol. II”, presentado en 2024, y Claroscuro en noviembre del 2025.

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