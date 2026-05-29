“La Niña Futbolista”, presentan la canción de Julieta Venegas rumbo al Mundial 2026

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Julieta Venegas interpreta una nueva versión del clásico. Foto: Cuartoscuro

Julieta Venegas se sumó a las actividades rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026 con una nueva versión de la canción “La niña futbolista”, presentada durante la conferencia matutina de este viernes 29 de mayo.

La interpretación estuvo acompañada por un coro conformado por jóvenes del Conservatorio Nacional de Música y busca promover la participación de niñas y jóvenes en el deporte, además de enviar un mensaje de igualdad e inclusión.

Julieta Venegas presenta canción para el Mundial

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, explicó que esta nueva versión retoma la composición original de Ignacio Silva, integrante de la banda mexicana de rock infantil Patita de Perro, quien cedió la obra para adaptarla a las nuevas generaciones.

“Queríamos acompañar este gran momento con una sorpresa. Vamos a presentar una versión especial de La niña futbolista, interpretada por Julieta Venegas y un ensamble coral de jovencitas del Conservatorio Nacional de Música”. Claudia Curiel, secretaria de Cultura

El videoclip fue grabado en las instalaciones renovadas de los Estudios Churubusco; la presentación concluyó con la proyección del material audiovisual, que busca impulsar la participación de las niñas en el futbol de cara al Mundial 2026, organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

“Agradecer la generosidad de Patita de Perro por prestar su canción para esta nueva versión para nuevas generaciones de jovencitas, porque queremos que este mensaje de igualdad resuene. Las mujeres todo podemos ser”. Claudia Curiel, secretaria de Cultura

Letra de “La niña futbolista” de Julieta Venegas



Hace tiempo en la ciudad

Vi una niña especial

Apasionada por el juego del fútbol

Dando patadas a un balón

Sin embargo sus papás

Piensan como los demás

Que a las muñecas ella tiene que jugar

Para aprender a ser mamá

Le gusta cantar, le gusta brincar

Y jugar fútbol es muy normal

Y se fue a inscribir a la selección

Pero le dijeron que estaba mal

Que una niña no puede jugar fútbol

Eso dicen los niños del salón

Pero cómo carambas, no puede ser

Tienen miedo a jugar con una mujer

Y una tarde en que jugó

Fue metiendo un super gol

La defensiva del contrario se llevó

Y el portero hasta lloró

Desde entonces, como ven

Ya ha metido más de cien

Muchos equipos ya la quieren contratar

Y hasta la quieren sus papás

Le gusta cantar, le gusta brincar

Y jugar fútbol es muy normal

Y se fue a inscribir a la selección

Y le dijeron que estaba bien

Que una niña sí puede jugar fútbol

Eso dicen los niños del salón

Pero cómo carambas, no puede ser

Todos quieren jugar con una mujer

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