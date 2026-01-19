¡Corte informativo! Habrá concierto tributo a 31 Minutos en CDMX; fecha, sede y boletos

GENERANDO AUDIO...

El espectáculo estará a cargo de 31 Fans. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El noticiero de títeres, 31 Minutos, anunció que se presentará en concierto en la Ciudad de México (CDMX) y donde estarán personajes como Tulio Treviño, Juan Carlos Bodoque y Juanín Juan Harry, que siguen siendo referentes para distintas generaciones que crecieron con el noticiero chileno.

Si eres de esos seguidores del noticiero más irreverente de la televisión, en Unotv.com te contamos los detalles del evento.

¿Quién hará el concierto tributo a 31 Minutos en CDMX?

El evento estará a cargo de 31 Fans, proyecto de la Ciudad de México reconocido por mantener y rendir homenaje al popular programa de televisión.

Cabe mencionar que el pasado 16 de enero ofrecieron un espectáculo en el Fórum Buenavista y han anunciado fechas para Texcoco, Cuernavaca y en La Maraka.

¿Cuándo y dónde será el concierto?

“Yo nunca vi televisión” es el nombre del show con el que 31 Fans se presentará el próximo 17 de abril en el Teatro Silva Pinal en Versalles 27, en la colonia Juárez, en las inmediaciones de la alcaldía Cuauhtémoc.

Los boletos para el concierto tributo de 31 Minutos en CDMX ya se encuentran disponibles a través de AREMA, plataforma oficial para la venta. Los precios por zona son:

VIP: 450 pesos

Preferente: 350 pesos

General: 250 pesos

Así que ya lo sabes: si creciste cantando “Bailan sin César”, te reíste con las notas de Tulio Treviño o simplemente quieres revivir uno de los programas más queridos de la televisión latinoamericana, este concierto tributo promete una noche llena de música, nostalgia y risas.

Porque, como diría el noticiero más confiable… “yo nunca vi televisión”, pero este show no te lo puedes perder.

