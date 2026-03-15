Alfredo Adame anuncia acciones legales contra esposo de Karely Ruiz tras agresiones: “va a ver denuncia penal”

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Adame se irá por la vía legal. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Alfredo Adame anunció que presentará una denuncia penal contra Jhon Echeverry, esposo de la influencer Karely Ruiz, luego de que lo golpeara por la espalda al término de la ceremonia de pesaje del evento Ring Royale 2026.

El incidente ocurrió durante las actividades previas a la función de box entre celebridades, cuando ambos coincidieron en el escenario. De acuerdo con versiones del propio Adame, el DJ colombiano se acercó por detrás y lo golpeó, lo que provocó un momento de tensión entre los asistentes y obligó a que personal de seguridad interviniera para evitar que el altercado escalara.

Adame amenaza con denuncia penal a esposo de Karely Ruiz

En entrevista para Ernesto Buitrón Noticias, Adame afirmó que ya habló con el abogado del organizador del evento, Poncho de Nigris, y advirtió que presentará una denuncia formal. “Va a haber denuncia penal, por supuesto. Ya está, ya hablé con el abogado de Poncho de Nigris y sí lo denunciaré y lo voy a sacar del país, porque puso en peligro todo”, declaró.

El actor también rechazó haber insultado a la influencer y sostuvo que el conflicto comenzó luego de que esta lo insultara:

“Yo no insulté a su familia, esa mujer me insultó a mí, se metió y entonces le contesté. Y ahora me volvió a gritar tonterías y todo, y pues le contesté… no recuerdo haberla insultado y si lo hice que bueno”. Alfredo Adame, conductor y actor

Tras el altercado, Alfredo Adame aseguró que Jhon Echeverry, esposo de Karely Ruiz, podría ser vetado del espectáculo para evitar nuevos conflictos durante la función. Según el conductor, si el esposo de Karely Ruiz vuelve a presentarse en el lugar, existe el riesgo de que se repita una pelea.

“Yo si me lo encuentro ahí, va a haber camorra otra vez, pero ese cuate no puede ir, puso en peligro todo. Debe de estar vetado”. Alfredo Adame

Alfredo Adame está listo para su pelea contra Carlos Trejo a pesar de conflicto con esposo de Karely Ruiz

Pese al golpe recibido durante el pesaje, el conductor aseguró que el incidente no afectará su preparación para la pelea. “Yo estoy perfectamente bien, a mí eso ni me altera, ni me cambia la jugada, ni absolutamente nada, yo voy con todo”, afirmó.

El evento Ring Royale 2026 celebrado esta noche, contempla varias peleas entre celebridades e influencers, entre ellas el combate de Karely Ruiz frente a Marcela Mistral, además del enfrentamiento estelar entre Alfredo Adame y Carlos Trejo.

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