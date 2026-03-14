Óscar 2026: las películas que podrían llevarse la estatuilla

GENERANDO AUDIO...

A unos días de la ceremonia de los Premios Óscar, en Noticias el Claro, el crítico de cine José Antonio Valdés Peña analizó las principales nominadas a Mejor Película y compartió sus pronósticos sobre quiénes podrían llevarse las estatuillas en la próxima gala de la Academia.

Durante su participación, el especialista señaló que la gran favorita es “Una batalla tras otra”, dirigida por Paul Thomas Anderson, una cinta que retrata un escenario de conflicto interno en Estados Unidos y que, según el crítico, conecta con el clima político y social actual.

De acuerdo con su análisis, la cinta podría ganar varias categorías importantes, entre ellas:

Mejor Película

Mejor Director

Mejor Guion Adaptado

Mejor Edición

Además, destacó la actuación de Sean Penn, a quien considera fuerte candidato a Mejor Actor.

Otras películas que podrían destacar en los Óscar

Otra de las producciones mencionadas fue “Pecadores”, del director Ryan Coogler, una cinta que mezcla géneros como el cine de gánsteres, el musical sureño y el terror.

Según Valdés Peña, la película podría llevarse premios en categorías como:

Mejor Actor para Michael B. Jordan

Mejor Guion Original

Mejor Fotografía

Mejor Música

Mejor Casting (nueva categoría)

Guillermo del Toro también apunta a premios

El director mexicano Guillermo del Toro también figura entre los nominados con su versión de Frankenstein, que podría obtener reconocimientos técnicos como:

Mejor Dirección de Arte

Mejor Vestuario

Mejor Maquillaje

Otras nominadas y posibles sorpresas

Entre otras producciones mencionadas destacan:

Hamnet , dirigida por Chloé Zhao , con Jessie Buckley como favorita a Mejor Actriz.

, dirigida por , con como favorita a Mejor Actriz. Valor sentimental , del director noruego Joachim Trier , con posibilidades en Mejor Película Internacional.

, del director noruego , con posibilidades en Mejor Película Internacional. Fórmula 1, protagonizada por Brad Pitt, que podría ganar en Mejor Sonido.

Una ceremonia con tensión internacional

La entrega de los Óscar se realizará este domingo en el Dolby Theatre, que estará fuertemente resguardado por autoridades ante el clima internacional marcado por tensiones derivadas de la guerra en Medio Oriente.

Además, la ceremonia será conducida por el comediante Conan O’Brien, quien podría incluir críticas políticas durante la gala.

La votación ya se encuentra cerrada y los resultados están bajo resguardo de la firma PricewaterhouseCoopers, encargada de contar los votos y custodiar los sobres que se abrirán durante la ceremonia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.