¿Por eso no fue a los Oscar? Sean Penn se reunió con Zelenski en Ucrania

Sean Penn no asistió a los premios Oscar del pasado domingo 15 de noviembre. La ausencia del ya ganador de la estatuilla generó controversia en redes sociales, ya que el actor estaba nominado en la categoría de “Mejor Actor de Reparto” e incluso ganó en su categoría.

Horas más tarde de la premiación, en redes sociales empezaron a circular imágenes en las que se ve a Penn junto al presidente Volodímir Zelenski, en Ucrania.

¿Sean Penn no fue a los Oscar por viajar a Ucrania?

De acuerdo con la prensa local Sean Penn habría viajado a Ucrania en el periodo de los Oscar debido a que deseaba reencontrarse con Volodímir Zelenski y continuar mostrando su respaldo en medio del conflicto que vive el país.

Cabe destacar, que durante su visita a Ucrania, la compañía Ukrzaliznytsia (Ferrocarriles Ucranianos en español) le entregó al actor una estatuilla con la silueta de los Oscar por apoyar a Ucrania.

A través de sus redes sociales, la empresa compartió un video del momento de la entrega acompañado de un texto que destaca el valor de este premio y de Sean Penn como persona:

“Gracias por estar ahí y por elegir estar aquí con nosotros. Este Oscar está hecho con el acero de un vagón de tren dañado por un ataque ruso. Y este premio no se limita a los logros cinematográficos: reconoce la resiliencia, la humanidad y el coraje que nos impulsan a seguir adelante”. Ukrzaliznytsia, empresa de ferrocarriles

Desde 2022, el actor ha mantenido una relación cercana con Ucrania, visitando el territorio en varias ocasiones y documentando la guerra desde dentro. De acuerdo con Sean, la lucha ucraniana representa un punto clave en la defensa de la democracia a nivel global.

Uno de los gestos más simbólicos de este vínculo ocurrió cuando Penn le entregó uno de sus premios Oscar a Zelenski, como muestra de apoyo. En ese momento, el actor aseguró que la estatuilla permanecería en Kiev hasta que Ucrania lograra la victoria, reforzando así su compromiso con el país.

¿Sean Penn si se ausentó de los Oscar por ir a Ucrania?

Aunque su reciente viaje a Ucrania fue parte de la razón por la que el actor no asistió a los premios, esta no fue la única causa. En entrevista con el medio estadounidense Newsweek, Peen reveló que para él, la dinámica de estos eventos resulta abrumadora. “El mundo de los premios es, para mí… un infierno”, confesó.

Penn explicó que la ansiedad que le provoca estar frente a cámaras, discursos y expectativas públicas es tan intensa, que incluso preferiría no ser nominado. No porque no valore su trabajo, sino porque no se siente cómodo participando en ese tipo de exposición. Para él, el orgullo por una actuación no debería depender de subir a un escenario a recibir una estatuilla.

Además, el actor desmintió una idea muy extendida en Hollywood, incluso entre sus propias amistades como Julia Roberts, quien ha dicho en varias ocasiones que nadie rechazaría realmente ganar un Oscar.

Sean Penn recordó que una de las pocas veces que asistió a los Oscar fue cuando fue nominado por Mystic River, y lo hizo únicamente por petición del director Clint Eastwood, a quien admira profundamente.

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