Adriana Toval, presunta amante del esposo de Ana Bárbara, acusa a Ángel Muñoz de intentar cerrar sus redes sociales

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Un nuevo capítulo se suma a la polémica. Foto: Gettyimages

Adriana Toval, presunta amante de Ángel Muñoz, quien es esposo de la cantante Ana Bárbara, denunció públicamente que el también empresario estaría intentando cerrar sus cuentas en redes sociales, particularmente en Facebook.

De acuerdo con la periodista, Muñoz tendría experiencia realizando este tipo de acciones, pues aseguró que, anteriormente, ya habría intervenido en el cierre de otros perfiles digitales.

Este nuevo señalamiento ocurre días después de que Toval difundiera audios que, según ella, evidenciarían conversaciones privadas con Muñoz, en las que el empresario hablaba sobre problemas en su relación con la cantante.

La filtración de este material desató controversia en redes sociales, además de provocar que el esposo de la intérprete advirtiera posibles acciones legales por la difusión del contenido.

“Mi cuenta estuvo bajo intento de hackeo”: Adri Toval

Captura de pantalla IG: adri_toval

En medio de ese contexto, la periodista aseguró que sus cuentas digitales han sido blanco de reportes masivos. A través de una serie de historias, explicó que ya perdió su cuenta de Facebook y que incluso estuvo a punto de perder su perfil en Instagram.

“Quiero contarles que alguien está reportando mis cuentas. Ya perdí Facebook, hoy casi pierdo Instagram, y no sé si también intentarán hacer algo contra mi canal de YouTube”. Adri Toval, periodista y presunta amante de Ángel Muñoz

De acuerdo con la comunicadora, estas acciones estarían dirigidas por Ángel Muñoz, quien buscaría silenciarla, como antes lo ha hecho con otras cuentas: “Yo fui testigo de cómo este hombre hacía denuncias contra canales y redes sociales. Es experto en este tipo de cosas. Esta misma semana estuvo denunciando varios canales y ahora logró que me cerraran Facebook”, afirmó.

Además, Toval reveló que su cuenta de Instagram habría sido objeto de un intento de hackeo, así como de múltiples denuncias en un corto periodo de tiempo. No obstante, detalló que logró recuperarla tras apelar ante la plataforma y cambiar su contraseña, aunque advirtió que algunos usuarios podrían experimentar restricciones al intentar seguir su perfil debido a las medidas de seguridad activadas.

Toval involucra a periodistas y lanza ultimátum a Ángel Muñoz

Captura de pantalla IG: adri_toval

En otra publicación, Adriana Toval volvió a dirigirse a Ángel Muñoz con un tono más confrontativo, asegurando que no permitirá que se realicen acciones en su contra y advirtiendo que podría revelar más información. “¿Te gustaría que Ceriani escuche la llamada de febrero…?”, escribió.

Asimismo, Toval envió un mensaje a la conductora Pati Chapoy, pidiéndole que no desacredite la información sin pruebas: “Si no tienes cómo probar que lo que he mostrado es un montaje, cállate”, señaló.

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