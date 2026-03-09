La Velada del Año VI: fecha, combates y participantes confirmados por Ibai Llanos

GENERANDO AUDIO...

Tras dar algunos spoilers, Ibai Llanos, streamer español y narrador de esports, dio a conocer los combates y participantes confirmados para la Velada del Año VI, a través de una transmisión en vivo en sus cuentas de redes sociales, este lunes.

La próxima edición del evento anual de boxeo amateur que combina peleas de influencers y celebridades, que se destaca por ser uno de los espectáculos más vistos en el mundo, se celebrará el sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, España.

¿Qué se sabe de la Velada del Año VI?

La función estará compuesta por 10 combates con 20 participantes, 10 mujeres y 12 hombres.

Asimismo, el creador de contenido había adelantado que la próxima edición tendrá dos peleas estelares.

¿Quiénes participarán en la Velada del Año VI?

Edu Aguirre vs Gastón Edul: periodistas deportivos de España y Argentina se enfrentarán sobre el ring en uno de los duelos más llamativos del evento.

Fabiana Sevillano vs La Parce: creadoras de contenido de Sevilla y Medellín protagonizarán este combate entre influencers.

Clersss vs Natalia MX: enfrentamiento entre España y México que reunirá a dos creadoras de contenido dispuestas a demostrar su nivel en el ring.

Lit Killah vs Kidd Keo: los artistas de Argentina y España pasarán de compartir escenarios en festivales a enfrentarse cara a cara con guantes de boxeo.

Alondrissa vs Angie Velasco: las creadoras de contenido, originarias de Puerto Rico y Argentina, respectivamente, se verán las caras en el ring de La Cartuja.

Gero Arias vs ByViruzz: el boxeador amateur, ByViruzz, regresa al ring luego de 10 años para medirse ante el argentino Gero Arias.

Samy Rivers vs RoRo: la creadora de contenido mexicana y la influencer española volverán a La Velada.

Marta Díaz vs Tatiana Kaer: duelo entre dos de las influencers españolas más populares, quienes han mostrado parte de su preparación rumbo a la pelea.

Yo Soy Plex vs Fernanfloo: el primer evento estelar que reunirá nuevamente a ambos creadores, quienes ya han participado antes en La Velada.

IlloJuan vs The Grefg: los dos españoles y creadores de contenido se enfrentarán en el evento principal de la Velada del Año VI.

¿Dónde se podrá ver la Velada VI?

La Velada del Año VI podrá verse el sábado 25 de julio de 2026 a través de los canales oficiales de Ibai Llanos como:

Twitch

YouTube

TikTok

