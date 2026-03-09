La emotiva despedida a Willie Colón en Nueva York

GENERANDO AUDIO...

La despedida a Willie Colón se ha viralizado en redes. Foto: AFP/Archivo

La Catedral de San Patricio, en Nueva York, fue el lugar donde familiares, amigos y fans se despidieron de Willie Colón, legendario cantante y trombonista estadounidense de origen puertorriqueño.

Tras varios velatorios públicos y privados, este lunes por la mañana se realizó una misa de cuerpo presente en dicha iglesia, ubicada en el centro de Manhattan.

En redes sociales circulan varias imágenes donde se aprecia el momento en el que el féretro del “Varón de la Salsa” sale del lugar, mientras varios trombonistas comienzan a tocar “La Murga” para homenajear al músico y activista social.

Como mencionan algunos usuarios, se hizo una convocatoria para que todos los trombonistas de Nueva York despidieran a Willie Colón de esa manera.

Al final, se escuchan aplausos y gritos de toda la gente que se dio cita este 9 de marzo para darle el último adiós al “Malo del Bronx”.

Según información difundida por medios locales, además de que la misa se compartió en streaming, el entierro del intérprete de “El gran varón”, “Idilio” y “Gitana”, entre otros temas, se realizó en privado.

¿Cuándo murió Willie Colón?

El icónico cantautor y trombonista falleció el sábado 21 de febrero de 2026 a los 75 años, confirmó su familia a través de una publicación en redes sociales.

Figura clave de la salsa y referente de la música latina durante más de cinco décadas, Colón dejó un repertorio que marcó generaciones.

Colón fue clave en la evolución de la Salsa, llevó el género de los barrios de Nueva York al reconocimiento mundial.

Con tan solo 16 años comenzó su carrera musical con el lanzamiento de “El Malo”, su álbum debut de 1967, grabado junto al legendario Héctor Lavoe.

Activismo y compromiso con la comunidad latina

Más allá de la música, Willie Colón fue un activista cultural y social. A lo largo de su vida articuló causas que iban desde la defensa de los derechos civiles hasta el apoyo a la comunidad hispana en Estados Unidos.

Participó en organizaciones comunitarias, asumió cargos dentro de asociaciones culturales y usó su plataforma para visibilizar problemáticas que afectaban a su comunidad, manteniendo así un legado que va más allá de la escena musical.

