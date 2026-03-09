Galilea Montijo aclara por qué participó en los XV años de Mafer; revela nuevos detalles

Galilea Montijo habló sobre su participación en los polémicos XV años de Mafer en Tabasco. De acuerdo con la conductora asistió al evento como invitada y presentó a la quinceañera como favor a la familia a quien conoce de primera mano.

La celebración del pasado 7 de marzo, realizada en Villahermosa, Tabasco, se viralizó luego de que artistas como el cantante Xavi y JBalvin participaran en el espectáculo, mientras que la conductora de televisión tuvo una función especial durante la recepción. Al momento, usuarios siguen comentando distintos momentos del evento, desde la interpretación de “Las Mañanitas” por parte de Belinda, hasta los diversos stands de marcas internacionales que se encontraron.

Mientras continúan circulando imágenes de la fiesta, las declaraciones de Galilea Montijo aportan nuevos detalles sobre cómo se organizó uno de los festejos más comentados de este 2026.

“Es una familia muy linda”: Galilea Montijo revela detalles sobre los XV años de Mafer

Durante un encuentro con medios en la Ciudad de México (CDMX), la presentadora explicó que ella fue como invitada de la familia a quienes describió como una familia trabajadora: “Es una familia muy linda, el señor Juan Carlos, la señora Vicky… son una familia preciosa”, comentó.

Según relató, los organizadores del evento le pidieron únicamente que ayudara a recibir a la quinceañera al inicio de la fiesta:

“Me dijeron: ‘oye, recibe a Mafer’, y yo les dije con mucho gusto”. Galilea Montijo, conductora

La conductora también comentó que la producción elaborada se debió a que los XV años tenían temática de Met Gala, lo que implicaba una dinámica similar a una alfombra roja para presentar a la festejada.

Sobre si la familia contaba con altos recursos, Galilea Montijo negó conocer la cantidad económica que perciben los padres de Mafer; no obstante afirmó que “se trata de una familia muy trabajadora” y que “uno saca la casa por la ventana por los hijos”.

¿Cómo fue la fiesta de XV años donde Galilea Montijo fue presentadora?

En las últimas horas, se viralizó la celebración de los XV años de Mafer, hija de Juan Carlos Guerrero Rojas, un contratista de Petróleos Mexicanos de Tabasco. Entre los elementos que más llamaron la atención se encontró la presencia de Belinda quien cantó las mañanitas a la quinceañera, Xavi, Matute, J Balvin y Galilea Montijo como parte del evento.

Las grabaciones del festejo acumularon miles de reproducciones en plataformas como X y TikTok.

Otro de los elementos que contribuyó a la viralidad del festejo fue la impresionante decoración del recinto. Entre los detalles que llamaron la atención destacó una estructura inspirada en la Estatua de la Libertad, así como diversos escenarios temáticos distribuidos a lo largo del lugar.

Además, la celebración incluyó tiendas efímeras de marcas internacionales como 7‑Eleven, Sephora, McDonald’s y Hermès, las cuales ofrecieron productos y experiencias exclusivas para los asistentes.

Por otra parte, la fiesta contó con una transmisión en vivo, donde la influencer Priscila Escoto compartió en un video transmitido desde Japón donde mencionó que colaboró con el padre de la quinceañera para escoger su regalo, una bolsa Birkin de la firma Hermès, cuyo valor ostenta alrededor de los 500 mil pesos según usuarios.

De acuerdo conGalilea Montijo, los XV años se extendieron hasta de las 6 de la mañana. Posteriormente, varios invitados continuaron la celebración en una “tornafiesta”, según la conductora.

