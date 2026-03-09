Día Mundial del DJ 2026: evento gratuito reunirá a decenas de DJs en el Centro Histórico

GENERANDO AUDIO...

El Día Mundial del DJ se celebra este lunes 9 de marzo, para iniciar la fiesta en la Ciudad de México se lleva a cabo un evento especial en el Hermes Music Club, ubicado en Bolívar 51, en el Centro Histórico, donde se reunen algunos de los mejores DJs mexicanos.

El evento inicio a las 12:00 horas del día y se extenderá hasta las 19:00 horas, con entrada libre para el público en general. Durante la jornada se espera la participación de decenas de DJs, provenientes de distintas partes de México y otros países, quienes se presentarán en distintas cabinas para mostrar su estilo y talento.

Evento del Día Mundial del DJ reúne talento nacional e internacional

Arturo García, organizador del evento y fundador de DJ’s School, la primera escuela de DJs en México, mencionó a las cámaras de UnoTV.com para el noticiero “A las Nueve con Uno”, que la celebración busca reconocer el trabajo de quienes se dedican a mezclar música y animar pistas de baile.

“Queremos hacer la invitación a todo el mundo. Hoy celebramos el Día Internacional del DJ y tendremos una exhibición con DJs de todo el país, desde Tijuana hasta Cancún, además de invitados internacionales de Estados Unidos, Venezuela, Guatemala y Sudamérica”, explicó.

Durante el evento se instalaron cuatro cabinas diferentes, donde los participantes podrán mezclar música con tornamesas, controladores y equipos profesionales, alternándose cada 10 minutos durante el evento.

Además de las presentaciones, la celebración contará con una mini expo de equipos para DJ, donde se mostrarán nuevas herramientas utilizadas en la industria musical.

¿DJ’s School es pionera en la formación de DJs en México?

La celebración también recuerda la historia de DJ’s School, considerada la primera escuela de DJs en México, fundada en 1993 ante la falta de espacios donde aprender este oficio.

La tradición comenzó incluso antes, cuando el padre de Arturo García ya trabajaba con equipos de sonido en eventos desde 1955. Con el tiempo, esta pasión se convirtió en una institución dedicada a enseñar el arte de mezclar música y formar a los nuevos talentos de la música.

Casos de éxito provenientes de DJ’s School comparten experiencias

Alumnos egresados de DJ’s School se han presentado en festivales y escenarios nacionales, llevando su trabajo a distintos públicos.

Tal es el caso de Aranza Goroz, DJ que lleva trabajando tres años con su proyecto y ha tocado escenarios como Cumbre Tajín, Colors of Sound Festival y el EDC México.

Según la artista, ha sido un trabajo complicado en el que han tenido que encontrar su camino con trabajo duro.

“Ha sido un camino difícil; hemos tenido que ganarnos el respeto y la aprobación de muchos lugares, colegas y promotores”, compartió Aranza Goroz.

Aranza describe la profesión de Dj como compleja, porque la mayoría del tiempo es solitaria, pero los fines de semana se recibe una gran atención.

“Muchos piensan que te ven en los antros, con el alcohol y la música y la gente, pero es algo que dura 5 minutos. La mayoría del tiempo es estar solo en tu casa de lunes a jueves… se siente mucho la diferencia, porque los fines de semana tienes toda la atención, estas con toda la gente y entre semana eres tú, solamente con tu computadora”, mencionó.

Otro caso es el de DJ Barisch, otro alumno que ha tocado en Señor Sol, Xantolo Texcoco y otros eventos.

Barisch destaca que en el trabajo de DJ se puede transmitir sin contacto.

“Se puede transmitir ciertos sentimientos y es algo que a mí me mueve como DJ”. DJ Barisch

Fermín García, uno de los fundadores de DJ’s School, recuerda el recorrido que han hecho los DJs y que, a pesar de utilizar la tecnología, siempre es necesario el trabajo humano.

“Empezamos con el vinilo, luego cambiamos al CD, y luego, del CD cambiamos a la computadora y la IA, que es una herramienta muy importante, pero, sin embargo, no hay como el trabajo humano en esto del DJ, ya que requiere de mucho tacto, visualización y contacto con la gente”, subrayó Fermín García.

Quienes se dedican a esta actividad señalan que el trabajo de un DJ va más allá de poner música en una fiesta. Requiere disciplina, práctica constante y sensibilidad para leer al público.

Además de animar fiestas y eventos, los DJs cumplen una función cultural, ya que rescatan clásicos musicales, presentan nuevas propuestas y logran conectar géneros y generaciones en una misma pista.

